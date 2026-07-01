КХАЙЯЛЬ
КХАЙЯЛЬ - вокально-инструментальная форма североиндийской классической музыки.
Кроме Северной Индии, распространена в Пакистане и Бангладеш. Сформировалась в XVII-XVIII веках на основе дхрупада, имеет общие с ним принципы ладомелодического (рага) и ритмического (тала) развития. Поэтические тексты (на хинди и его диалектах) посвящены главным образом тематике бхакти. Композиция состоит из 2 частей: бара (виламбит) и чхота (друт); каждая из них выстраивается на взаимодействии 2 типов музыкального развёртывания: стабильного (бандиш - «композиция», опирающаяся на текст) и свободного (основа - различные способы мелодического развития).
Некоторые кхайяли предваряются небольшим разделом алап (распевается в свободном метре на отдельные слоги). Специфика текста и преобладание развёртывания свободного типа сообщают кхайялю более открытую экспрессивность по сравнению с дхрупадом. Вокальная партия исполняется солирующим мужским либо женским голосом. Аккомпанирующие инструменты: струнный смычковый саранги, парный мембранофон табла, иногда - скрипка, гармониум (ручная фисгармония). Кхайяль развивался главным образом в индомусульманской среде. Среди наиболее известных региональных школ-гхаран - агрская, киранская, гвалиорская, джайпурская. Представители жанра в XX веке - Амир Хан, Гхулам Али Хан, Бхимсен Джоши, Джитендра Абхишеки, Кешори Амонкар, Гириджа Деви, Парвин Султана и др.
В XX-XXI веках термин нередко употребляется в значении сев.-инд. вокально-инструментальной музыки в целом (кхайяль сангит).