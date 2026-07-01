КХАЙЯЛЬ

КХАЙЯЛЬ - вокально-инструментальная форма североиндийской классической музыки.

Кро­ме Северной Ин­дии, рас­про­стра­не­на в Па­ки­ста­не и Банг­ла­деш . Сфор­ми­ро­ва­лась в XVII-XVIII веках на ос­но­ве дхру­па­да, име­ет об­щие с ним прин­ци­пы ла­до­ме­ло­дического (ра­га) и рит­мического (та­ла) раз­ви­тия. По­этические тек­сты (на хин­ди и его диа­лек­тах) по­свя­ще­ны главным образом тема­ти­ке бхак­ти. Ком­по­зи­ция со­сто­ит из 2 час­тей: ба­ра (ви­лам­бит) и чхо­та (друт); ка­ж­дая из них вы­страи­ва­ет­ся на взаи­мо­дей­ст­вии 2 ти­пов музыкального раз­вёр­ты­ва­ния: ста­биль­но­го (бан­диш - «ком­по­зи­ция», опи­раю­щая­ся на текст) и сво­бод­но­го (ос­но­ва - различные спо­со­бы ме­ло­дического раз­ви­тия).

Не­ко­то­рые кхайяли пред­ва­ря­ют­ся не­боль­шим раз­де­лом алап (рас­пе­ва­ет­ся в сво­бод­ном мет­ре на отдельные сло­ги). Спе­ци­фи­ка тек­ста и пре­об­ла­да­ние раз­вёр­ты­ва­ния сво­бод­но­го ти­па со­об­ща­ют кхайялю бо­лее от­кры­тую экс­прес­сив­ность по срав­не­нию с дхру­па­дом . Во­каль­ная пар­тия ис­пол­ня­ет­ся со­ли­рую­щим муж­ским ли­бо жен­ским го­ло­сом. Ак­ком­па­ни­рую­щие ин­ст­ру­мен­ты: струн­ный смыч­ко­вый са­ран­ги, пар­ный мем­бра­но­фон таб­ла, ино­гда - скрип­ка, гар­мо­ни­ум (руч­ная фис­гар­мо­ния). Кхайяль раз­ви­вал­ся главным образом в ин­до­му­суль­ман­ской сре­де. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ре­гио­наль­ных школ-гха­ран - агр­ская, ки­ран­ская, гва­ли­ор­ская, джай­пур­ская. Пред­ста­ви­те­ли жан­ра в XX веке - Амир Хан, Гху­лам Али Хан, Бхим­сен Джо­ши, Джи­тен­д­ра Аб­хи­ше­ки, Ке­шо­ри Амон­кар, Ги­рид­жа Де­ви, Пар­вин Сул­та­на и др.

В XX-XXI веках тер­мин не­ред­ко упот­реб­ля­ет­ся в зна­че­нии сев.-инд. во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки в це­лом (кхай­яль сан­гит).

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