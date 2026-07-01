КХАСИ

Кха́си — племя, проживающее на северо-востоке Индии в горах Кхаси и Джайнтья. К. составляют основной этнос штата Мегхалая, населяя и части примыкающих к нему областей, включая приграничные районы Бангладеш. Общая численность — 811 тыс. человек (в Индии — 726 тыс.). К. принадлежит к монкхемерской группе австроазиатской языковой семьи. Большинство из них христианизировано и придерживаются различных направлений протестантизма (пресвитериане, баптисты), однако часть сохраняет традиционные верования, среди которых наиболее выражены культ предков и культ камней.

К. — земледельцы, с давними традициями как джхума (подсечно-огневого земледелия), так и поливного (террасного) хозяйства. Кроме риса, К. выращивают картофель, апельсины, бетель, которые превратились в важные товарные культуры. Отдельные группы К. занимаются помимо земледелия птицеводством и пчеловодством. Дома К. — невысокие, чаще всего наземные постройки. Видное место в строительной технике К. занимает камень. Каменные монолиты почитаются священными.

У К. матрилинейное общество. Наследницей является младшая дочь в семье — кадукх. Матрилинейный род К. (кур) представляет собой разросшуюся и рассредоточенную социальную группу, поэтому реальные отношения взаимопомощи или солидарности между всеми его членами невозможны. Действующей организацией является кпох — группа потомков одной прабабки по материнской линии. Но главным общественным коллективом всегда остается деревенская община. Многие домохозяйства в ней связаны родственными и свойственными узами, что ведет к сплочению общинной организации и деревенской эндогамии. У К. сильно выражена имущественная дифференциация, в куплю-продажу вовлечена даже родовая земля.

Лит .: Маретина С. А., Котин И. Ю. Племена в Индии. СПб., 2011.