КХАРОШТХИ

Кхаро́штхи — разновидность древнеиндийской письменности; использовалась в надписях и литературных текстах. К. — слоговое письмо, в котором гласные, за исключением краткого *а, обозначаются дополнительными диакритическими знаками. Возникновение К. неясно. Она использовалась изначально в двуязычных надписях на монетах, затем — в надписях Ашоки Маурья . Расшифровал письменность К. Джеймс Принсеп (1799—1840).

Поскольку в текстах, написанных К., знаки располагаются справа налево (известны, однако, и надписи, выполненные слева направо), а алфавитный порядок гласных соответствует семитским языкам, предполагается, что эта разновидность письменности развилась из арамейского письма. Возникновение К. датируется приблизительно серединой I тысячелетия до н. э. Первичный ареал распространения К. предположительно располагался в долинах рек Инд, Сват, Кабул, т. е. на территории древней Гандхары , где отмечается присутствие власти Ахеменидов , при которых арамейский был lingua franca. Надписи и тексты на К. известны также из южной части Средней Азии (Таджикистан, Сев. Афганистан), а также из северной и южной частей Вост. Туркестана. Отдельные находки известны также из ряда древнеиндийских торговых колоний, например на Сокотре (пещера Хок).

На К. при кушанах в I в. н. э. составлены древнейшие из известных буддийские рукописи, найденные в Хадде (Афганистан). Период наиболее активного использования К. приходится на III в. до н. э. — III в. н. э. Самые ранние памятники К. — надписи царя Ашоки Маурья из Шахбазгархи и Мансехры. С упадком власти кушан (см. Кушанское царство ) К. был вытеснен письменностью брахми .

Лит. : Salomon R . Indian Epigraphy. A Guide to the Study of the Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and Other Indo-Aryan Languages. Oxford, 1998. P. 42—56.