КХАДЖУРАХО

КХАДЖУРАХО - храмовый комплекс в центральной части Индии.

Рас­по­ло­жен на площади около 20 км2 близ од­но­имённой де­рев­ни. В X-XII веках сто­ли­ца государства Чан­дел­лов.

Из бо­лее 80 брах­ман­ских и джайн­ских хра­мов со­хра­ни­лось около 25 (по­стра­да­ли во вре­мя му­сульманских втор­же­ний XII-XV веков). Все они - североиндийского ти­па, с баш­ня­ми па­ра­бо­лических очер­та­ний (IX-XII и XIX века, б́oль­шая часть - середина X - середина XI веков), от­ли­ча­ют­ся пла­стической вы­ле­п­лен­но­стью ар­хитектурных форм, ор­га­ни­че­ски со­че­таю­щих­ся с на­стен­ной скульп­ту­рой на ре­лигозные и эро­тические те­мы. Па­мят­ни­ки рас­по­ло­же­ны в трёх ус­лов­ных груп­пах: западной, восточной и южной. Пред­по­ло­жи­тель­но наи­бо­лее ран­ний храм Кхаджурахо - Чау­сатх-Йо­ги­ни (64 адеп­тов йо­ги; IX век, един­ст­вен­ный в Кхаджурахо пол­но­стью гра­нит­ный).

В начале X века по­строе­ны хра­мы из гра­ни­та и пес­ча­ни­ка с пи­ра­ми­даль­ны­ми за­вер­ше­ния­ми - Брах­ма (вхо­дит в восточную груп­пу), Лал­гу­ан-Ма­ха­де­ва и Ма­тан­геш­ва­ра (дей­ст­вую­щий). Два по­след­них от­но­сят­ся к ком­пакт­ной западной груп­пе хра­мов, ку­да так­же вхо­дят хра­мы: Ва­ра­ха (начало X века, пря­мо­уголь­ный в пла­не, с пи­ра­ми­даль­ным за­вер­ше­ни­ем на 14 стол­бах; ста­туя Виш­ну), по­стро­ен­ные по клас­сическому 5-ча­ст­но­му прин­ци­пу Лакш­ма­на (930-950-е годы), Кан­да­рья-Ма­ха­де­ва (2-я четверть XI века; высота 36,5 м; в на­стен­ной скульп­ту­ре свыше 220 ста­туй внут­ри и свыше 640 сна­ру­жи хра­ма), Виш­ва­натх (1002, до час­тич­но­го раз­ру­ше­ния был круп­ней­шим хра­мом Кхаджурахо); мень­шие по раз­ме­рам, без об­ход­ной га­ле­реи Ма­ха­де­ва, Де­ви-Джа­га­дам­ба, Чит­ра­гуп­та, Пар­ва­ти.

К восточной груп­пе хра­мов от­но­сят­ся: ок­ру­жён­ный сте­ной ан­самбль джайн­ских хра­мов Пар­сва­натх (3-я четверть X века), Ади­натх и Шан­ти-Натх (XIX век, ста­туя Ади­натх высота 4,5 м - 1028 год); ин­дуи­ст­ские хра­мы Ха­ну­ман (ста­туя бо­га с го­ло­вой обезь­я­ны - 922 год), Ва­ма­на (середина XI века), Джа­ва­ри (конец XI века). В южной груп­пе - храм Ду­ла­део на бе­ре­гу реки Кхо­дар (XII век), руи­ны хра­мов близ дер. Джат­ка­ри (в том числе Ча­турб­худ­жа). Часть хра­мов Кхаджурахо по­строе­на во вре­мя прав­ле­ния рад­жпут­ской ди­на­стии Бун­де­ла (XVI-XVIII века), зна­чительное ко­ли­че­ст­во рес­тав­ри­ро­ва­лось в XVIII-XIX века. Ар­хитектурные па­мят­ни­ки Кхаджурахо вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский, Джайн­ский, ре­лигиозного и народного искусства. В фев­ра­ле-мар­те про­во­дит­ся еже­год­ный фес­ти­валь тан­ца.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)