КХАДЖУРАХО
КХАДЖУРАХО - храмовый комплекс в центральной части Индии.
Расположен на площади около 20 км2 близ одноимённой деревни. В X-XII веках столица государства Чанделлов.
Из более 80 брахманских и джайнских храмов сохранилось около 25 (пострадали во время мусульманских вторжений XII-XV веков). Все они - североиндийского типа, с башнями параболических очертаний (IX-XII и XIX века, б́oльшая часть - середина X - середина XI веков), отличаются пластической вылепленностью архитектурных форм, органически сочетающихся с настенной скульптурой на религозные и эротические темы. Памятники расположены в трёх условных группах: западной, восточной и южной. Предположительно наиболее ранний храм Кхаджурахо - Чаусатх-Йогини (64 адептов йоги; IX век, единственный в Кхаджурахо полностью гранитный).
В начале X века построены храмы из гранита и песчаника с пирамидальными завершениями - Брахма (входит в восточную группу), Лалгуан-Махадева и Матангешвара (действующий). Два последних относятся к компактной западной группе храмов, куда также входят храмы: Вараха (начало X века, прямоугольный в плане, с пирамидальным завершением на 14 столбах; статуя Вишну), построенные по классическому 5-частному принципу Лакшмана (930-950-е годы), Кандарья-Махадева (2-я четверть XI века; высота 36,5 м; в настенной скульптуре свыше 220 статуй внутри и свыше 640 снаружи храма), Вишванатх (1002, до частичного разрушения был крупнейшим храмом Кхаджурахо); меньшие по размерам, без обходной галереи Махадева, Деви-Джагадамба, Читрагупта, Парвати.
К восточной группе храмов относятся: окружённый стеной ансамбль джайнских храмов Парсванатх (3-я четверть X века), Адинатх и Шанти-Натх (XIX век, статуя Адинатх высота 4,5 м - 1028 год); индуистские храмы Хануман (статуя бога с головой обезьяны - 922 год), Вамана (середина XI века), Джавари (конец XI века). В южной группе - храм Дуладео на берегу реки Кходар (XII век), руины храмов близ дер. Джаткари (в том числе Чатурбхуджа). Часть храмов Кхаджурахо построена во время правления раджпутской династии Бундела (XVI-XVIII века), значительное количество реставрировалось в XVIII-XIX века. Архитектурные памятники Кхаджурахо включены в список Всемирного наследия. Музеи: археологический, Джайнский, религиозного и народного искусства. В феврале-марте проводится ежегодный фестиваль танца.