КЕЗИЛАХАБИ ЭФРАС

КЕЗИЛАХАБИ ЭФРАС - тан­за­ний­ский пи­са­тель.

Пишет на языке суахили. Родился в католической семье. Окончил Университет Дар-эс-Салама (1970 год). Живёт и работает в Ботсване. Дебютировал реалистическими романами: «Роза Мистика» (1971 год), «Мир тревог» (1975 год), «Глупец» (1976 год).

Основоположник восточноафриканского фантастического романа-притчи, в котором фольк­лор­ные мо­ти­вы пе­ре­пле­та­ют­ся с ре­лигиозным сим­во­лиз­мом, эле­мен­та­ми ан­ти­уто­пии: «На­го­на» (1989 год), «Ла­би­ринт» (1990 год). Кезилахаби одним из первых обратился к новым формам в поэзии, отказавшись от традиционных жанров (сборники «Ожог», 1974 год, «Добро пожаловать», 1988 год).

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