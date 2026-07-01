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КЕЗИЛАХАБИ ЭФРАС
КЕЗИЛАХАБИ ЭФРАС - танзанийский писатель.
Пишет на языке суахили. Родился в католической семье. Окончил Университет Дар-эс-Салама (1970 год). Живёт и работает в Ботсване. Дебютировал реалистическими романами: «Роза Мистика» (1971 год), «Мир тревог» (1975 год), «Глупец» (1976 год).
Основоположник восточноафриканского фантастического романа-притчи, в котором фольклорные мотивы переплетаются с религиозным символизмом, элементами антиутопии: «Нагона» (1989 год), «Лабиринт» (1990 год). Кезилахаби одним из первых обратился к новым формам в поэзии, отказавшись от традиционных жанров (сборники «Ожог», 1974 год, «Добро пожаловать», 1988 год).
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