КЕЖЕМСКИЙ МУЗЕЙ

Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой.

Музей возник в связи со строительством Богучанской ГЭС. История Кежемского района самобытна и достаточно привлекательна. Предки ангарцев заселили эти места в XVII веке, а в XXI большинство поселений с многовековой историей, традициями, культурным достоянием стали дном водохранилища, в то время как коренное население, хранители ангарской старины, покинули родные места. Поэтому необходимо увековечить, сохранить традиции, культуру Приангарья, чтобы молодое поколение знало и гордилось своими ангарскими корнями.

«От предков отделяют расстояния, И глубь веков скрывается во мгле, Но знаю я: живут воспоминанья - Мой корень здесь, в ангарской он земле.» (А.Ф. Карнаухов).

Музей размещается в здании бывшего детского сада, (занимая две группы на втором этаже) по соседству с «Реабилитационным центром семьи «Кежемский». Основной кадровый состав музея всего три специалиста. Специалисты с высшим, средне - специальным образованием и профессиональным опытом. Директор музея Брюханова Галина Григорьевна награждёна Почётным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижение в культуре», Российским государственным военным историко-культурным центром при правительстве РФ памятной медалью «Патриот России» за отличие в патриотической деятельности, заведующая сектором учёта музея Серёгина Валентина Дмитриевна - Ветеран труда Образования РФ.

Количество экспонатов основного фонда 12223 предмета - живопись, скульптура, прикладное искусство быта и этнографии, нумизматика , археология, документы, естественнонаучная коллекция, техника, печатная продукция. В музее действуют традиционные экспозиции: «Природа и промыслы ангарцев», «Ангарская изба XVIII-XIX веков», «Из истории Богучанской ГЭС», «Кежемский район в годы ВОВ . Кроме постоянных экспозиций в музее, и за его пределами осуществляется выставочная работа, которая определяется историческими и общественно-значимыми датами, актуальностью тем и ориентируется на запросы населения.

Музей в тесном контакте работает с дошкольными учреждениями и «Центром дополнительного образования детей» (ЦДОД), являясь базовым ресурсом для создания учебно-исследовательских работ, и входит в состав экспертного Совета на районных конференциях «Первые шаги в науку».

Музей является не только хранителем предметов материальной культуры, но информационно-досуговым центром. При активном участии музея организуются профессиональные праздники, юбилейные даты, встречи выпускников разных лет, музейные уроки, исторические вояжи, квесты. Кежемский музей доступно представляет народную культуру и этнографический эпос Приангарья.

Этим привлекает любовь к своей малой Родине у подрастающего поколения. Большое внимание сотрудники музея уделяют патриотическому воспитанию молодёжи. Ежегодно в нашем музее проходит торжественное вручение паспортов подросткам сотрудниками паспортно-визовой службы, что играет огромную роль в воспитании личности патриота.

Иллюстрации:

Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой.