КЬЕЗА ФРАНЧЕСКО
КЬЕЗА ФРАНЧЕСКО - швейцарский писатель.
Писал на итальянском языке. Окончил университет в Павии (1894 год); в 1897-1943 годах преподавал в лицее города Лугано (с 1914 года директор лицея). Печатался с 1893 года.
Лирика Кьеза (излюбленной его формой был сонет), соединяющая элементы различных поэтических традиций (от «дольче стиль нуово» до Ш. Бодлера, Дж. Кардуччи и Дж. Пасколи), воссоздаёт картины альпийской природы и образы деревенской жизни: сборники «Прелюдия» («Preludio», 1897 од), «Весенние костры» («Fuochi di primavera», 1919 год), «Звёздный вечер» («La stellata sera», 1933 год) и др.
Центральная тема прозаических сочинений Кьеза - осмысление культурной самобытности италоязычных швейцарцев: переработки народных преданий [«Истории и сказки» («Istorie e favole», 1913 год) и др.]; сборники рассказов автобиографического характера [«Детские рассказы» («Racconti puerili», 1921 год), «Рассказы о моём огороде» («Racconti del mio orto», 1929 год) и пр.]; роман «Мартовская погода» («Tempo di marzo», 1925 год).
Среди других сочинений: роман-притча «Я и мои близкие» («Io e i miei», 1944 год), публицистика, искусствоведческие, исторические и страноведческие исследования.
Сочинения:
Из современной швейцарской поэзии. М., 1981. С. 131–157.