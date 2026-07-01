КЬЕЗА ФРАНЧЕСКО

КЬЕЗА ФРАНЧЕСКО - швейцарский писатель.

Пи­сал на итальянском языке. Окон­чил университет в Па­вии (1894 год); в 1897-1943 годах пре­по­да­вал в ли­цее города Лу­га­но (с 1914 года ди­рек­тор ли­цея). Пе­ча­тал­ся с 1893 года.

Ли­ри­ка Кьеза (из­люб­лен­ной его фор­мой был со­нет), со­еди­няю­щая эле­мен­ты различных по­этических тра­ди­ций (от «доль­че стиль нуо­во» до Ш. Бод­ле­ра, Дж. Кар­дуч­чи и Дж. Пас­ко­ли), вос­соз­да­ёт кар­ти­ны аль­пий­ской при­ро­ды и об­ра­зы де­ре­вен­ской жиз­ни: сборники «Пре­лю­дия» («Preludio», 1897 од), «Ве­сен­ние ко­ст­ры» («Fuochi di pri­mavera», 1919 год), «Звёзд­ный ве­чер» («La stellata sera», 1933 год) и др.

Центральная те­ма про­за­ических со­чи­не­ний Кьеза - ос­мыс­ле­ние куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти ита­лоя­зыч­ных швей­цар­цев: пе­ре­ра­бот­ки народных пре­да­ний [«Ис­то­рии и сказ­ки» («Istorie e favole», 1913 год) и др.]; сборники рас­ска­зов ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра [«Дет­ские рас­ска­зы» («Rac­conti puerili», 1921 год), «Рас­ска­зы о мо­ём ого­ро­де» («Racconti del mio orto», 1929 год) и пр.]; ро­ман «Мар­тов­ская по­го­да» («Tem­po di marzo», 1925 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман-прит­ча «Я и мои близ­кие» («Io e i miei», 1944 год), пуб­ли­ци­сти­ка , ис­кус­ст­во­вед­че­ские, ис­то­рические и стра­но­ведческие ис­сле­до­ва­ния.

Сочинения:

Из со­вре­мен­ной швей­цар­ской по­эзии. М., 1981. С. 131–157.