КЕЙТЕЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ

КЕЙТЕЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский военачальник, военный преступник.

Из юн­кер­ской се­мьи. С 1901 года на служ­бе в ар­мии, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , был тя­же­ло ра­нен. С 1919 года на ин­ст­рук­тор­ских и ко­манд­ных долж­но­стях в кавалерийских и артиллерийских час­тях рейхс­ве­ра. В 1929-1933 годах ру­ко­во­ди­тель ве­дом­ст­ва в управ­ле­нии германских су­хо­пут­ных сил, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пла­нов уве­ли­че­ния чис­лен­но­сти германской ар­мии.

По­сле при­хо­да к вла­сти в Гер­ма­нии А. Гит­ле­ра сбли­зил­ся с на­цис­та­ми (в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии не со­сто­ял) и начал быстро продвигаться по службе. 01.03.1934 года Кейтелю присвоено звание генерал-майора, назначен командиром дивизии. С 01.10.1935 года начальник ведомства вооруженных сил в Военном министерстве Германии (01.01.1936 года присвоено звание генерал-лейтенанта, 01.08.1937 года - генерала артиллерии, 10.11.1938 года - генерал-полковника). С 04.02.1938 года по 08.05.1945 года начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами. 19.07.1940 года произведён в генерал-фельдмаршалы.

Был без­гра­нич­но пре­дан Гит­ле­ру, счи­тал его вы­даю­щим­ся пол­ко­вод­цем и не­укос­ни­тель­но вы­пол­нял все его рас­по­ря­же­ния. При­ни­мал не­по­средственное уча­стие в раз­работ­ке и осу­ще­ст­в­ле­нии за­хват­нических пла­нов на­ци­ст­ской Гер­ма­нии на­ка­ну­не и в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны .

Подписал преступные директивы об уничтожении военнопленных (в том числе перед нападением Германии на СССР - так называемый приказ о комиссарах), гражданского населения в оккупированных странах и др. Принимал участие в подавлении Заговора 20 июля 1944 года, входил в состав суда над заговорщиками. 08.05.1945 года от имени Дёница правительства подписал Акт о ка­пи­ту­ляции Гер­ма­нии . 13.05.1945 года аре­сто­ван в городе Фленс­бург британскими ок­ку­пационными вла­стя­ми и пе­ре­дан в рас­по­ря­же­ние Ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла.

На Нюрн­берг­ском про­цес­се единственный обвиняемый, полностью признавший свою вину. 01.10.1946 года приговорён к смертной казни как один из главных военных преступников. Просьба Кейтеля заменить ему, как солдату, повешение расстрелом была отклонена.

Сочинения:

Mein Leben – Pflichter­fül­lung bis zum Untergang: Hitlers Generalfeldmar­schall und Chef des Oberkommandos der Wehr­macht in Selbstzeugnissen / Hrsg. von W. Maser. B., 1998.

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