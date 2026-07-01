КЕЙСИ РИЧАРД
КЕЙСИ РИЧАРД ГАВИН ГАРДИНЕР - барон Кейси Берикский, австралийский и британский государственный и политический деятель, дипломат.
Из семьи крупного землевладельца и политика. В 1913 году окончил Тринити-колледж в Кембридже, в 1918 году там же получил степень магистра искусств. Участник 1-й мировой войны, служил в австралийском экспедиционном корпусе. В июне 1919 году вышел в отставку, работал в службе военной разведки в Мельбурне. В 1924-1931 годах в Лондоне занимал должность поверенного главы австралийского правительства по политическим связям. В 1931 году депутат Партии Единой Австралии в Палате представителей австралийского парламента.
В 1933 году помощник казначея, в 1935-1939 годах казначей Австралийского Союза. Член австралийских делегаций на имперских конференциях 1937 и 1940 годов. В 1939-1940 годах министр по делам снабжения и развития. В 1940 году назначен послом Австралийского Союза в США. Содействовал установлению союзнических отношений между США и Австралией. В 1942 году включён в состав Британского военного кабинета, переехал в Каир в качестве представителя У. Черчилля на Ближнем Востоке.
В 1944-1946 годах губернатор Бенгалии. В 1947 году избран федеральным президентом австралийской Либеральной партии. В 1949-1960 годах депутат Палаты представителей. Занимал посты министра снабжения и развития (1949-1950 годы, одновременно выполнял обязанности министра занятости и жилищного строительства), национального развития (1950-1951 годы), иностранных дел (1951-1960 годы), а также министра, ответственного за деятельность Федеральной организации по научным и промышленным исследованиям (КСИРО) (1950-1960 годы).
В 1960 году вышел в отставку, сохранив за собой пост в администрации КСИРО; в том же году пожалован титулом барона, получил место в британской Палате лордов. В 1965-1969 годах генерал-губернатор Австралии.
Сочинения:
Personal experience, 1939–1946. L., 1962.