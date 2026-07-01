КЕЙСИ РИЧАРД

КЕЙСИ РИЧАРД ГАВИН ГАРДИНЕР - барон Кейси Берикский, австралийский и британский государственный и политический деятель, дипломат.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца и по­ли­ти­ка. В 1913 году окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж в Кем­брид­же, в 1918 году там же по­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра ис­кусств. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , служил в австралийском экспедиционном корпусе. В июне 1919 году вышел в отставку, работал в службе военной разведки в Мельбурне. В 1924-1931 годах в Лондоне занимал должность поверенного главы австралийского правительства по политическим связям. В 1931 году депутат Партии Единой Австралии в Палате представителей австралийского парламента.

В 1933 году помощник казначея, в 1935-1939 годах казначей Ав­ст­ралийского Сою­за . Член австралийских делегаций на имперских конференциях 1937 и 1940 годов. В 1939-1940 годах министр по делам снабжения и развития. В 1940 году назначен послом Австралийского Союза в США. Содействовал установлению союзнических отношений между США и Австралией. В 1942 году включён в состав Британского военного кабинета, переехал в Каир в качестве представителя У. Черчилля на Ближнем Востоке.

В 1944-1946 годах губернатор Бенгалии. В 1947 году избран федеральным президентом австралийской Либеральной партии. В 1949-1960 годах депутат Палаты представителей. Занимал посты министра снабжения и развития (1949-1950 годы, одновременно выполнял обязанности министра занятости и жилищного строительства), национального развития (1950-1951 годы), иностранных дел (1951-1960 годы), а также министра, ответственного за деятельность Федеральной организации по научным и промышленным исследованиям (КСИРО) (1950-1960 годы).

В 1960 году вышел в отставку, сохранив за собой пост в администрации КСИРО; в том же году пожалован титулом барона, получил место в британской Па­ла­те лор­дов . В 1965-1969 годах генерал-гу­бер­на­тор Ав­ст­ра­лии.

Сочинения:

Personal experience, 1939–1946. L., 1962.

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