КЕЙРОЛЬ ЖАН РАФАЭЛЬ

КЕЙРОЛЬ ЖАН РАФАЭЛЬ МАРИ НОЭЛЬ - французский писатель.

Из бур­жу­аз­ной се­мьи. В 1930-е годы со­труд­ни­чал с прес­сой, из­да­вал по­этический жур­нал. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , был арестован (1942 год), содержался в концлагере Маутхаузен. Творчество Кейроля проникнуто гуманистическим пафосом; в его центре - призыв очистить изначально прекрасный мир от зла с помощью искренней веры в Бога и почитания его заповедей.

Автор поэтических сборников «Поэмы ночи и тумана» («Poèmes de la nuit et du brouillard», 1946 год), «Жизнь отвечает» («La vie répond», 1948 год), «Терновый венец христианина» («Couronne du Chrétien», 1949 год), «На все времена» («Pour tous les temps», 1955 год), «Тревога во тьме. 1944-1945 годы» («Alerte aux ombres. 1944-1945», 1997 год) и др.; романов «Я буду жить любовью других» («Je vivrai l’amour des autres», vol. 1-3, 1947-1950 годы), «Чужие тела» («Corps étrangers», 1959 год), «История леса» («Histoire de la forêt», 1975 год), «История неба» («Histoire du ciel», 1979 год), «Во весь голос» («À pleine voix», 1992 год) и др.

Среди произведений Кейроля - дневник в стихах («Поэзия-дневник»; «Poésie-journal», vol. 1-3, 1969-1980 годы), киносценарии (в том числе к фильму «Ночь и туман» А. Рене), исследования о социальной функции литературы [эссе «Чтение» («Lectures», 1973 год) и др.].

Сочинения:

Œuvre poétique. P., 1988.

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