КЕЙПТАУН

КЕЙПТАУН (Кап­стад) - го­род на юго-за­па­де ЮАР, административный центр провинции За­пад­ный Кейп.

Население 3481,2 тысяч человек (2008 год; крупнейший город страны; население Кейптауна быстро возрастает, в основном за счёт притока мигрантов из сельских районов). Расположен на побережье Атлантического океана, близ мыса Доброй Надежды. Транспортный узел. Порт (грузооборот свыше 42 миллионов тонн, 2006 год; вывоз фруктов, кукурузы, мяса, вин, кож, шерсти; ввоз нефти и нефтепродуктов, машин и оборудования). Международный аэропорт (около 8 миллионов пассажиров в 2007 году; второй по пассажирообороту после аэропорта имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге).

Ос­но­ван в 1652 году пред­ста­ви­те­лем ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии Яном ван Ри­бе­ком как пе­ре­ва­лоч­ный пункт для су­дов ком­па­нии. Административный центр Капской колонии. С 1658 года в Кейптаун стали ввозиться рабы (вы­ход­цы из Ин­дии и Юго-Востолчной Азии). С конца XVII века в Кейптауне се­ли­лись фран­цу­зы- гу­ге­но­ты , нем­цы и др. В 1806 году в хо­де на­по­ле­о­нов­ских войн за­хва­чен Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, по­сле че­го ак­тив­но за­се­лял­ся британскими ко­ло­ни­ста­ми. С 1910 года в составе Южно-Африканского Союза (с 1961 года ЮАР), административный центр Капской провинции. С 1994 года административный центр провинции Западный Кейп.

В XVII-XVIII веках имел прямоугольную сеть улиц с 5-угольным звездообразным в плане замком-крепостью в центре (форт Доброй Надежды; 1666-1677 годы, архитектор П. Домбаер; одно из первых зданий, построенных в Южной Африке европейцами). От этого периода сохранились также здание кордегардии с часовой башней (1755 год, реставрировано в 1915 годe), жилая застройка - 1-2-этажные особняки с характерными плоскими крышами и треугольными фронтонами, украшенными скульптурой (в основном по проектам французского архитектора Л. М. Тибо и немецкого скульптора А. Анрейта).

Кейптаун имеет неправильную сеть улиц и многоэтажную застройку. Неоклассицистическая церковь Святого Андрея (1929 год), собор Святого Георгия (1904 год, архитектор Х. Бейкер, совместно с Ф. Мейси, строительство окончено в 1957 годe Ф. К. Кендаллом), здания Публичной библиотеки (1858-1860 годы), парламента, мэрии (1905 год). В северо-западной части Кейптауна - комплекс Университета Родса (негосударственный; основан в 1904 году как колледж, здание 1900-1911 годов, новые корпуса 1967 года, архитекторы А. Хан, Л. Энгельс и др.). Общественный центр (1975 год; 30-этажное здание, отель, магазины); офисные высотные здания, в том числе Международный конгресс-центр (1999 год).

Среди научных учреждений - Королевское общество Южной Африки (основано в 1877 как философское общество; современное название с 1908 года), ряд ассоциаций и общественный Университет Кейптауна (1829 год; современный статус с 1918 года), включает свыше 20 научно-исследовательских подразделений, в том числе департаменты, центры, институты (океанографии, морского рыболовства, орнитологии, инфекционных заболеваний и молекулярной медицины, криминологии) и музеи (изобразительного искусства, археологический, минералогии и геологии); Университет Западного Кейпа (1959 год; современный статус с 1970 года; в пригороде Кейптауна Белвилле при университете функционирует историко-культурный центр «Майнбуйе», где хранятся уникальные документы по истории Африканского национального конгресса и борьбы против апартхейда); Технологический университет [создан в 2005 году объединением технических колледжей Полуострова (1967 год) и Кейпа (1923 год)]; Институт архитектуры Кейпа (1900 год); Школа изобразительных искусств Михаэлиса (1925 год).

Библиотеки: Южно-Африканская (1818 год), парламента (1857 год), система городских библиотек (1952 год). Музеи: Южно-Африканский (1825 год), Бо-Каап (1978 год; здание XVIII века; культурно-историческая тематика), медицинский (1986 год), золота Африки (2000 год), истории культуры Южной Африки, декоративного и прикладного искусства, военно-воздушных сил ЮАР, так называемый район шести музеев (историческая тематика) и др. Национальная галерея (1871 год), Коллекция (художественный музей) Михаэлиса, Южно-Африканский морской центр (в 1988-2006 годах музей), Центр холокоста. Театральные центры: «Артскейп» (1971 год, до 2001 года под названием «Нико Малан»; в том числе постановка опер и оперетт), «Бакстер» (1977 год).

Симфонический оркестр (основан в 1914 году, с 1997 года Филармонический оркестр Кейптауна) - крупнейший в Южной Африке. На музыкальном факультете Университета Кейптауна (1923 год) изучаются западная академическая и африканская традиционная музыка, джаз, в университете работает Оперная школа (1954 год). Ботанический сад, аквапарк, океанарий «Два океана». Ежегодный (в январе) фестиваль менестрелей.

Кейптаун - крупный спортивный центр, место проведения различных спортивных соревнований. В Кейптауне проходили чемпионат мира по фехтованию (1997 год), матчи Кубка мира по регби (1995 год), Кубка африканских наций по футболу (1996 год), Кубка мира по крикету (2003 год). В 2010 году предполагается проведение матчей чемпионата мира по футболу. На стадионе «Атлон» (30 тысяч мест) проводят матчи футбольные клубы «Аякс Кейптаун» - серебряный призёр чемпионата ЮАР (2004 год), обладатель Кубка ЮАР (2007 год) и «Сантос» - чемпион ЮАР (2002 год) и обладатель Кубка ЮАР (2003 год).

В экономике города доминирует сфера услуг (государственное управление, торговля, гостиничное и ресторанное дело и др.). В Кейптауне - резиденция парламента ЮАР и многих правительственных учреждений. Крупный центр международного туризма (город посещают свыше 1,6 миллионов человек в год, наибольший приток туристов в сентябре - ноябре).

Основные виды туризма - культурно-познавательный, пляжный отдых, спортивно-развлекательный (преимущественно виндсёрфинг). Нефтеперерабатывающий завод (свыше 6 миллионов тонн нефтепродуктов в год). Предприятия машиностроения и металлообработки (в том числе автосборочный завод концерна BMW, судостроительное и судоремонтное предприятие компании «Robertson and Kein»), химической (в том числе производство удобрений), текстильной (заводы компаний «Consolidated Textile Mills», «Textile Federation of South Africa»), деревообрабатывающей, полиграфической, цементной промышленности. Разнообразная пищевая промышленность, в том числе переработка рыбы («Federal Marine Ltd.»), производство вин («Vin de Constance»), пива («South African Breweries»), чая («Rooibos») и др. Алмазогранильные заводы.

Близ города - ряд усадеб XVIII века («Констанца», «Мерлуст», «Элзенбург», «Недербург», «Фрейденхоф» и др.), комплекс университета (1881 год) в Стелленбосе. В 42 км к северу от Кейптауна - единственная в стране АЭС «Koeberg» (1930 МВт).

Иллюстрация:

Вид Кейптауна со Столовой горы. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)