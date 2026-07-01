КЁЙПЕР АБРАХАМ

КЁЙПЕР АБРАХАМ - нидерландский государственный и политический деятель, теолог, журналист, педагог.

Из семьи пастора. С 1855 года изучал классическую филологию, философию и теологию в Лейдене. В 1862 году получил учёную степень доктора теологии. В 1863-1874 годах пастор (с 1867 года в Утрехте, с 1870 года в Амстердаме). С 1871 года редактор церковного еженедельника «De Heraut», с 1872 года главный редактор основанной им газеты «De Standaard». В 1874-1877 годах депутат нижней палаты Ге­не­раль­ных шта­тов.

В 1878 году основал Антиреволюционную партию (АРП), в 1880 году создал Амстердамский свободный университет, который рассматривал как центр христианской науки и культуры, в 1880-1901 годах профессор и ректор этого университета. В 1894-1901,1908-1912 годах депутат от АРП нижней палаты, в 1913-1920 годах - верхней палаты Генеральных штатов. В 1901-1905 годах председатель Совета министров и министр внутренних дел Нидерландов.

Кабинет Кёйпера принял ряд непопулярных законов, в том числе закон, запрещавший служащим участвовать в забастовках (отменён в 1980 году). Как приверженец ортодоксального кальвинизма добивался возврата к церкви, основанной на положениях Дордрехтского синода 1618-1619 годов, но при этом стремился модернизировать каль­ви­низ­ма в соответствии с веяниями нового времени. Считал, что церковь не должна подчиняться государству, а представителям различных конфессий необходимо предоставить возможность свободно создавать собственные объединения.

В 1886 году возглавил движение кальвинистов-ортодоксов, результатами деятельности которого стали раскол Нидерландской реформатской церкви, фактически подконтрольной государству, и образование независимого объединения Реформированных церквей в Нидерландах. В 1888 году, руководствуясь идеей о необходимости сотрудничества представителей различных конфессий, добился вступления возглавляемой им АРП в политический альянс с католиками, что положило начало формированию коалиционных правительственных кабинетов в Нидерландах.

Внёс значительный вклад в реформирование нидерландского государства и общества. Идеи и деятельность Кёйпера дали толчок социальной, религиозной и региональной диверсификации нидерландского общества. При этом Кёйпер был сторонником сильного государства, корпоративного устройства общества, считал необходимым сознательное культивирование национального мифа, видел в войне стимул для развития нации.

Сочинения:

Antirevolutionaire Staatskunde. Kampen, 1916–1917. Dl 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)