КЕЙНС ДЖОН МЕЙНАРД

Кейнс (англ. Keynes), Джон Мейнард (05.06.1883, Кембридж — 21.04.1946, поместье Тилтон, графство Сассекс) — британский экономист, оказавший решающее влияние на развитие современной экономической и политической мысли.

К. родился в семье интеллектуалов — Флоренс Ады Браун, писательницы, сторонницы общественных перемен в духе социализма, первой женщины-мэра Кембриджа, и Джона Невила Кейнса, экономиста, профессора Кембриджского университета. Получил элитарное образование в частной школе для мальчиков в Итоне, Королевском колледже Кембриджского университета. Карьера К. началась в 1906 со скромной должности клерка в Департаменте по делам Индии. В 1908 он вернулся в университет, при финансовой поддержке отца и британского экономиста А. Пигу работал над диссертацией по теории вероятностей. К. разработал собственную оригинальную теорию вероятностей, основанную на предположении, что вероятность является логическим, а не числовым отношением («A Treatise on Probability», London, 1921). В 1909 получил должность лектора по экономике, спонсированную А. Маршаллом, одним из выдающихся экономистов своего времени. В том же году в журнале «Economic Journal», редактором которого он стал спустя два года (1911—1945), К. опубликовал свою первую научную статью, посвященную проблемам индийской экономики. После выхода в свет первой книги «Денежное обращение и финансы Индии» («Indian Currency and Finance», London, 1913) К. включен в состав Королевской комиссии по финансам и валюте Индии (1913—1914). К началу Первой мировой войны К. — признанный в Великобритании экономист, что позволило ему стать сотрудником Министерства финансов и советником по экономическим вопросам при британском правительстве (1915—1919). С 1920 — профессор Кембриджского университета.

На переговорах в ходе Парижской мирной конференции 1919—1920 К. предложил аннулировать все долги и контрибуции и стабилизировать национальные валюты, одновременно осудив экономическую блокаду Советской России и предсказав неизбежный крах германской экономики под грузом завышенных репарационных платежей. Идеи восстановления европейской экономики легли в основу книг «Экономические последствия мира» («The Economic Consequences of the Peace», London, 1919) и «Пересмотр Мирного договора» («A Revision of the Treaty», London, 1922). Прогноз К. подтвердился в 1923, когда германская экономика рухнула в результате гиперинфляции.

В том же году вышел «Трактат о денежной реформе» («A Tract on Monetary Reform», London, 1923) с рекомендациями британскому правительству избегать инфляции даже ценой обесценивания национальной валюты. Трактат называют началом конца эпохи золотого стандарта. К., полагая, что золотой стандарт больше не является выгодным для таких стран, как Великобритания, поскольку противоречит необходимости автономии внутренней политики, в итоге смог убедить правительство Великобритании отказаться от него (1931).

В отличие от австрийских экономистов Ф. Хайека и Л. Мизеса, предсказавших Великую депрессию (см. Мировой экономический кризис 1929—1931) за месяц до ее начала, К. был уверен, что мировая экономика находится на подъеме и рецессии исключены в принципе. Оказавшись плохим провидцем, К. смог предложить действенную антикризисную программу, которая нашла успешное применение в Великобритании, Швеции, Германии, США и в других странах. Согласно кейнсианской теории, кризис и массовая безработица имеют один источник — недостаточный спрос. Главную проблему К. видел в недостаточном государственном и частном инвестировании в частный сектор. Сокращение объема капитальных вложений в условиях кризиса неизбежно вызывало сокращение рабочих мест, вследствие чего сокращалось потребление, что в итоге оборачивалось еще большим нежеланием предпринимателей инвестировать в производство. Создание дополнительных рабочих мест могло бы обеспечить дополнительный спрос и экономический рост, который предлагалось стимулировать также при помощи перераспределения доходов: поддержка категорий занятых с низким уровнем дохода способствовала повышению совокупного спроса и как следствие — росту общественного благосостояния.

В исследовании «Общая теория занятости, процента и денег» («General Theory of Employment, Interest and Money», London, 1936), ставшем фундаментом современной макроэкономической теории, К. увязал в единую цепочку инвестиции, сбережения и эффективный спрос (основная категория кейнсианства), впервые в экономической науке доказав необходимость государственного вмешательства в экономику. На заре кейнсианства, в 1920—1940-е, участие государства в экономической жизни ограничивалось регулированием процентной ставки и инвестициями в развитие инфраструктуры и не распространялось на налоговую политику, перераспределение доходов и социальную поддержку, без чего немыслимо современное социальное государство. К. считают одним из теоретиков «государства всеобщего благоденствия». Ссылаясь на отсутствие в рыночной экономике механизма саморегуляции, К. отводил государству роль главного регулятора макроэкономических процессов: государственные финансы надлежало использовать в целях снижения негативного влияния кризисов и перепадов экономической конъюнктуры. К. указал на прямую зависимость экономического роста от совокупного спроса, который должен быть обеспечен средствами государственной финансовой и социальной политики, а также политики на рынке труда. Полная занятость понималась как панацея от экономических потрясений и гарантия стабильного развития общества. Он ввел понятие «мультипликатор накопления» (мультипликатор К.) — коэффициент, равный обратной величине предельной склонности к сбережению или обратной величине разницы единицы и предельной склонности к потреблению — и сформулировал свой основной психологический закон: личное потребление зависит от уровня доходов, однако его динамика отстает от роста доходов.

В 1936 К. стал членом Королевской комиссии по финансам и промышленности и Экономического консультативного совета, в 1940 — членом Консультативного комитета при Министерстве финансов по военным проблемам, затем советником министра, в 1942 избран в Палату лордов. Возглавлял Экономическое общество (1944—1945). Потеряв в годы Великой депрессии все свои сбережения, К. впоследствии успешно занимался бизнесом, был владельцем крупнейшего британского еженедельника «New Statesmen».

В годы Второй мировой войны К. занимался вопросами международных финансов, участвовал в разработке теоретических основ Бреттон-Вудской системы.

Скоропостижно скончался от инфаркта, похоронен в Вестминстерском аббатстве.

В послевоенный период кейнсианство стало теоретической основой экономической политики правых и левых партий в различных странах, и как симбиоз теоретических выкладок К. и неолиберальных взглядов кейнсианство вплоть до начала 1970-х оставалось магистральным направлением экономической теории и практики.

Соч.: Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М., 2007; Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой. М., 2015.

Лит.: Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883—1946. Экономист, философ, государственный деятель / Пер. с англ. В 2-х кн. М., 2005.