КЕЙЕР ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

Российский филолог и историк. Кандидат филологических наук (2009), научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 23 июля 1979 года в Ленинграде. В 2001 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 2001–2004 годах обучался в аспирантуре филологического факультета СПбГУ.

В 1996–1999 годах преподавал историю в Гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мистра. (Поздневизантийский феодальный город)».

С 2006 – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2012 года– научный сотрудник отдела всеобщей истории.

В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Семантическое выражение пространственно-временных отношений в гомеровском эпосе».

С 2001 года – сотрудник кафедры классической филологии филологического факультета СПбГУ. С 2012 года – доцент.

Автор более 30 научных публикаций. В область научных интересов входят классическая филология и античная история, античная и новолатинская поэзия, античный роман, история повседневной жизни в античности, античные суеверия и религиозные представления.

Сочинения

«Кряхтят на счетах жалкие копейки» (к наблюдениям Н.В.Шебалина над текстом «Мертвых душ») // Philologia classica. 2011. Вып. 8: Cathedra Petropolitana. (Summary in English);

К полемике вокруг КБН-Альбома (письмо в редакцию по поводу обзора И.А.Левинской и С.Р.Тохтасьева «Из новейшей истории Боспорской эпиграфики», ВДИ. 2005. № 4. С. 179-198) // Вестник древней истории. 2008. № 2. (совм. с А.К.Гавриловым и Н.А.Павличенко);

О выражении временных отношений у Гомера: chthiza te kai proiza // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Гер­цена: Аспирантские тетради. 2008. № 30 (67). (Summary in English);

О выражении prÒssw ka Ñp ssw Гомера // Материалы XXXIII Меж­ду­на­родной филологической конференции. Вып. 4: Классическая филология. Ме­то­ди­ка преподавания древних языков. СПб, 2004;

О движении солнца в терминах правого и левого (Cic. De div. I, 44–45) // Классическая филология: Материалы секции XXXVIII международной филологической конференции (16–20 марта 2009 г., Санкт-Петербург). СПб., 2009;

О движении солнца в терминах правого и левого (Cic. De div. I, 44-45; Acc. Brut. 27-28, 36-37 R.) // Gaudeamus igitur: Сборник статей к 60-летию А.В.Подосинова / Под ред. Т.Н.Джаксон, И.Г.Коноваловой, Г.Р.Цецхладзе. М., 2010;

О направлении обхода алтаря в Древней Греции (к значению греч. p dexi£) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2007. Вып. 3. Ч. II. С. 163–167. (Summary in English);

Почему будущее – «за спиной»? Культурологический миф в свете языковых данных // Древний мир и мы. Т. 5. СПб., 2014. С. 33—66;

Почему будущее – «за спиной»? Культурологический миф в свете языковых данных // Альманах «Древний мир и мы». Вып. 5. СПб., 2015. С. 33-66;

Чихание Амура у Катулла (Cat. 45, 8-9; 17-18) // Hyperboreus. 2002. Vol. 8, fasc. 2. (Zusammenfassung auf Deutsch);

In Virgine mulieres, fugitivi et compediti (Petr. Sat. 39. 9) // Hyperboreus. 2010-2011. Vol. 16-17;

Parere und parare в значении «приобретать» // Philologia classica. Вып. 6: Cathedra Petropolitana. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004;

Trimalchio’s Astrology: Naive Superstitions or Intentional Jokes? (Petr. Sat. 35, 1–5; 39, 5–12)» // Hyperboreus. 2012. Vol. 18. Fasc. 2. P. 264—294;

Venimus ad summum Fortunae: Prosperity and Flourishing of Arts in Horace (Epist. 2. 1. 32–33) // Hyperboreus. Vol. 20. 2014. С. 279-294;