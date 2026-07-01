КЕЙДЖ ДЖОН

КЕЙДЖ ДЖОН - американский композитор , график.

Один из крупнейших представителей авангардизма 2-й половины XX века. В 1930 году окончил Помона-колледж в Клермонте (Калифорния), брал частные уроки у Л. Леви и Р. Булига (фортепиано, 1931-1932 годы), А. Шёнберга (полифония, композиция, 1934-1936 годы) в Лос-Анджелесе, у А. Вайса (гармония, композиция) и Г. Кауэлла (музыка народов мира) в Нью-Йорке (1933-1934 годы). С 1937 года жил в Сиэтле, писал музыку для балетных постановок и для созданного им при Корнуоллской школе ансамбля ударных («Первая конструкция [в металле]», 1939 год). Жил в Сан-Франциско (с 1939 года), Чикаго (с 1941 года), Нью-Йорке (с 1942 года). В 1958 году работал в Студии музыкальной фонологии в Милане, в 1978 году - в Институте исследований и координации музыкально-акустических проблем (IRCAM) в Париже. В 1988 году читал лекции по современной музыке в Гар­вард­ском уни­верситете . В том же го­ду уча­ст­во­вал в фес­ти­ва­ле со­вре­мен­ной му­зы­ки «Ле­нин­град­ская осень».

Преподавал в Чикагском институте дизайна (1941 год), колледже «Блэк Маунтен» в Северной Каролине (1948, 1950, 1952 годы), Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1956-1960 годы), университетах Цинциннати (1967 год) и Иллинойса (1967-1969 годы). Среди учеников и последователей - Э. Браун, К. Вулф, М. Фелдман, Д. Хиггинс, А. Капроу, Дж. Брехт, Э. Хансен, Д. Берман, Л. Кросс, Г. Мамма. Сотрудничал с хореографом М. Каннингемом, поэтами Ч. Олсоном и М. Ричардс, художниками М. Дю­ша­ном, М. Грейв­сом, В. Де Ку­нин­гом, М. Эрн­стом, Р. Ма­зер­вел­лом, М. То­би, Дж. Джон­сом и Р. Рау­шен­бер­гом, ком­по­зи­то­ра­ми Л. Хар­ри­со­ном, Л. Хил­ле­ром, Л. Бе­рио, П. Бу­ле­зом, К. Шток­хау­зеном. Член Американской ака­де­мии ис­кусств и на­ук (1978 год).

Художественно-эстетическая концепция композитора сложилась в значительной мере под влиянием дзен-буддизма (Кейдж изучал его в Колумбийском университете в 1947-1949 годы), обусловившего культ тишины, большое значение медитативного, иррационально-интуитивного начал, принципа случайности в его музыке. В 1950-х годах на основе «И цзин» разработал «метод случайных действий» («Музыка перемен», 1952 год; «Воображаемый пейзаж №4 [12 радиоприёмников]», 1951 год). В музыкальных произведениях воплощал идеи индетерминизма (Концерт для фортепиано и оркестра, 1958 год), взаимопроникновения искусства и жизни. Использовал новые, изобретённые им самим, техники композиции (25-звучных рядов, остинатных ритмических фигур, «временных пределов» и др.).

Значительная часть сочинений создана на основе «ритмической структуры» - числового ряда, определяющего все уровни композиции. Использовал нетрадиционные способы игры на инструментах [в пьесе «Вакханалия» (1940 год) впервые применил так называемое приготовленное фортепиано], неевропейские ударные инструменты (серия «Конструкции»), шумы окружающей среды, различные электронные средства (серия «Воображаемые пейзажи»). Работал в области конкретной музыки («Воображаемый пейзаж №5», «Уильямс микс», оба 1952 год). В 1952 году под впечатлением от «Белых картин» Р. Раушенберга создал беззвучную музыкальную пьесу «4’33”». Развивал жанр хеппенинга [«Неназванное событие» («Театральная пьеса №1»), «Пьеса Блэк Маунтен» для чтеца, пианиста, танцора, граммофона, радиоприёмников, с показом кинофильмов, слайдов, картин, 1952 год; «10-часовое радиособытие "Звукодень"» для скрипки, фортепиано, голоса и 9 музыкантов, 1978 год]. В 1987-1991 годах создал 5 «европер» - музыкально-сценических действ с фрагментами свыше 100 опер разных авторов XVII-XIX века.

Для своих музыкальных произведений создавал графические партитуры, неоднократно представленные на художественных выставках: в галерее «Стейбл» (1958 год), галерее Джексона (1972 год; обе - в Нью-Йорке), на выставке «Rolywholyover» к юбилею Кейджа в Лос-Анджелесском музее современного искусства (1992 год). С 1970-х годов работал над инсталляциями; исполнял также акварели, рисунки [«17 рисунков Торо» и «Партитура без партий (40 рисунков Торо): 12 хайку»; обе 1978 год], гравюры (циклы «На поверхности», «Изменения и исчезновения», «Деро»; все 1982 год), эстампы, литографии (иллюстрации к собственной «Книге о грибах», 1972 год) и др. Автор мезостихов (в том числе на имя Н. Слонимского, 1989 год).

Сочинения:

A year from Monday. New lectures and writings. Middletown, 1968;

Notations. N. Y., 1969.

Иллюстрация:

Дж. Кейдж. Архив БРЭ.

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