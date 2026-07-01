КЕЙ ЭЛЛЕН КАРОЛИНА СОФЬЯ
КЕЙ ЭЛЛЕН КАРОЛИНА СОФЬЯ - шведская общественная деятельница, педагог, публицист, сторонница идей свободного воспитания.
Выступала в печати (с 1870 года) по вопросам истории, литературы, эмансипации женщин, охраны материнства и детства, морали и воспитания. Преподавала (1880-1899 годы), была одним из основателей и активных деятелей Шведского рабочего института в Стокгольме, где c 1883 года читала лекции по шведской литературе и истории культуры; с 1903 года выступала с лекциями в Германии, Франции, Италии и др. странах.
Считая, что «решение женского вопроса в целом будет дано тогда, когда изменится общественный строй», Кей призывала общественность к борьбе за признание социальной важности материнских функций, за государственную помощь многодетным семьям, полный отказ от эксплуатации детского труда. Одной из наиболее актуальных общественных задач считала формирование нового поколения образованных матерей, способных избавить детей от обезличивающего воздействия общественного воспитания.
Признавая дошкольные учреждения как вынужденную необходимость, отстаивала идеал домашнего воспитания. Кей критиковала современную ей школьную систему за высокомерное отношение к детям, пренебрежение физиологическими и психологическими особенностями детского возраста. Цель школьного образования видела не в передаче суммы знаний, но в общем развитии ребёнка. В книге «Barnets århundrade» (Bd 1-2, 1900 год, в русском переводе - «Век ребёнка», 1905 год), заложившей систематические основы новой педагогики («школы будущего») и оказавшей влияние на развитие теории нового воспитания, она впервые ставила личность ребёнка в центр педагогического процесса.
Сочинения:
Tankebilder. Stockh., 1898. Bd 1–2
Женщина. Жизненные потребности. Индивидуальность. Эволюция души. Очерки. М., 1907
На пороге жизни. М., 1914
Мать и дитя. 2-е изд. СПб., 1915
Skönhet för alla. 5. uppl. Stockh., 1996.
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