КЕЙ ЭЛЛЕН КАРОЛИНА СОФЬЯ

КЕЙ ЭЛЛЕН КАРОЛИНА СОФЬЯ - шведская общественная деятельница, педагог, публицист , сторонница идей свободного воспитания.

Вы­сту­па­ла в пе­ча­ти (с 1870 года) по во­про­сам ис­то­рии, литературы, эман­си­па­ции жен­щин, ох­ра­ны ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва, мо­ра­ли и вос­пи­та­ния. Пре­по­да­ва­ла (1880-1899 годы), бы­ла од­ним из ос­но­ва­те­лей и ак­тив­ных дея­те­лей Шведского ра­бо­че­го института в Сток­голь­ме, где c 1883 года чи­та­ла лек­ции по шведской литературе и ис­то­рии куль­ту­ры; с 1903 года вы­сту­па­ла с лек­ция­ми в Гер­ма­нии, Фран­ции, Ита­лии и др. стра­нах.

Счи­тая, что «ре­ше­ние жен­ско­го во­про­са в це­лом бу­дет да­но то­гда, ко­гда из­ме­нит­ся об­ще­ст­вен­ный строй», Кей при­зы­ва­ла об­ще­ст­вен­ность к борь­бе за при­зна­ние со­ци­аль­ной важ­но­сти ма­те­рин­ских функ­ций, за государственную по­мощь мно­го­дет­ным семь­ям, пол­ный от­каз от экс­плуа­та­ции дет­ско­го тру­да. Од­ной из наи­бо­лее ак­ту­аль­ных об­щественных за­дач счи­та­ла фор­ми­ро­ва­ние но­во­го по­ко­ле­ния об­ра­зо­ван­ных ма­те­рей, спо­соб­ных из­ба­вить де­тей от обез­ли­чи­ва­ю­ще­го воз­дей­ст­вия об­щественного вос­пи­та­ния.

При­зна­вая до­школь­ные уч­ре­ж­де­ния как вы­ну­ж­ден­ную не­об­хо­ди­мость, от­стаи­ва­ла иде­ал до­маш­не­го вос­пи­та­ния. Кей кри­ти­ко­ва­ла со­вре­мен­ную ей школь­ную сис­те­му за вы­со­ко­мер­ное от­но­ше­ние к де­тям, пре­неб­ре­же­ние фи­зио­ло­гическими и пси­хо­ло­гическими осо­бен­но­стя­ми дет­ско­го воз­рас­та. Цель школь­но­го об­ра­зо­ва­ния ви­де­ла не в пе­ре­да­че сум­мы зна­ний, но в об­щем раз­ви­тии ре­бён­ка. В книге «Barnets år­hun­d­rade» (Bd 1-2, 1900 год, в русском переводе - «Век ре­бён­ка», 1905 год), за­ло­жив­шей сис­те­ма­тические ос­но­вы но­вой пе­да­го­ги­ки («шко­лы бу­ду­ще­го») и ока­зав­шей влия­ние на раз­ви­тие тео­рии но­во­го вос­пи­та­ния, она впер­вые ста­ви­ла лич­ность ре­бён­ка в центр пе­да­го­гического про­цес­са.

Сочинения:

Tankebilder. Stockh., 1898. Bd 1–2

Жен­щи­на. Жиз­нен­ные по­треб­но­сти. Ин­ди­ви­ду­аль­ность. Эво­лю­ция ду­ши. Очер­ки. М., 1907

На по­ро­ге жиз­ни. М., 1914

Мать и ди­тя. 2-е изд. СПб., 1915

Skönhet för alla. 5. uppl. Stockh., 1996.

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