КЕТО (др.-греч. Κητώ, лат. Ceto)

В древнегреческой мифологии одно из древнейших морских божеств.

Кето (ср.: др.-греч. κῆτος «морское чудовище», отсюда же русск. «кит») – дочь земли Геи и моря Понта , как и ее сестра Еврибия, а также братья Нерей , Форкис и Фавмант (Hesiod. Theog., 233-239; Apollod., I, 2, 6).

Кето сочеталась браком со своим братом Форкисом и в результате этого союза стала матерью множества чудовищ, которых называли форкидами . К ним принадлежали горгоны – Эвриала, Сфено и Медуза, а также граи – Энио, Пемфредо и Дейно (Hesiod. Theog., 270-279; Apollod., I, 2, 6; II, 4, 2), Ехидна (Hesiod. Theog., 295-299), дракон, который сторожит сад Гесперид (333-336).

В античной традиции и в произведениях искусства Кето представлялась то прекрасной женщиной (Hesiod. Theog., 238), то уродливой старухой, то морским чудищем.

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Гигантомахия: Кето помогает отцу Понту в борьбе с гигантами. Пергаский алтарь Зевса. Около 166-156 гг. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова