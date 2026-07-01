КЕТЛАХСКАЯ КУЛЬТУРА
КЕТЛАХСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура VIII-X веков у восточных отрогов Альп (в основном на территории современной Австрии и Словении).
Открыта в середине XIX века, названа по изучавшемуся австрийским археологом А. Франком могильнику Кёттлах в Каринтии (Австрия). Исследовались в основном могильники. Трупоположения в ямах, часто обложенных камнями, в могилу помещали пищу (обнаружены сосуды, кости животных, яичная скорлупа). Для карантанской группы (VIII - середина IX века) характерны S-видные височные кольца, подвески-цепочки, серьги со стеклянными и металлическими бусинами, круглые броши с эмалью и др.; для кёттлахской (конец IX-X века) - височные кольца с утолщениями на концах, луновидные серьги.
Основа керамического комплекса - горшки т. н. дунайского типа (изготовлены на гончарном круге, с S-видным профилем, с волнистым и линейным орнаментом, выполненным гребнем). Кетлахская культура отражает этнокультурные процессы у альпийских славян периода создания Карантанского княжества, последовавшее их расселение в Верхнее Подунавье и движение западных славян с территории Великоморавской державы на земли, ранее частично занятые баварами и аварами.
С IX века территория носителей Кетлахской культуры включается в империю Карла I Великого и других германских государств, в составе которых многие группы славян были ассимилированы. Потомками альпийских славян, носителей Кетлахской культуры, являются словенцы.
Иллюстрация:
Кетлахская культура. Бронзовые украшения из могильников Михельдорф-Георгенберги Эннс-Лорх: 1–3 – серьги и височные подвески; 4–7 – броши; 8 – гривна; 9 – браслет; 10 – пуговица; 11–12 – пряжки (1–2, 4–7 – с эмалью) (по В. Товорнику). Архив БРЭ.