КЕТЛАХСКАЯ КУЛЬТУРА

КЕТЛАХСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра VIII-X веков у восточных от­ро­гов Альп (в основном на тер­ри­то­рии современной Ав­ст­рии и Сло­ве­нии).

От­кры­та в середине XIX века, на­зва­на по изу­чав­ше­му­ся австрийским ар­хео­ло­гом А. Фран­ком мо­гиль­ни­ку Кётт­лах в Ка­рин­тии (Ав­ст­рия). Исследовались в основном могильники. Трупоположения в ямах, часто обложенных камнями, в могилу помещали пищу (обнаружены сосуды, кости животных, яичная скорлупа). Для карантанской группы (VIII - середина IX века) характерны S-видные височные кольца, подвески-цепочки, серьги со стеклянными и металлическими бусинами, круглые броши с эмалью и др.; для кёттлахской (конец IX-X века) - височные кольца с утолщениями на концах, луновидные серьги.

Ос­но­ва ке­ра­мического ком­плек­са - горш­ки т. н. ду­най­ско­го ти­па (из­го­тов­ле­ны на гон­чар­ном кру­ге, с S-вид­ным про­фи­лем, с вол­ни­стым и ли­ней­ным ор­на­мен­том , вы­пол­нен­ным греб­нем). Кетлахская культура отражает этнокультурные процессы у альпийских славян периода создания Карантанского княжества, последовавшее их расселение в Верхнее Подунавье и движение западных славян с территории Великоморавской державы на земли, ранее частично занятые баварами и аварами.

С IX века территория носителей Кетлахской культуры включается в империю Кар­ла I Ве­ли­ко­го и других германских государств, в составе которых многие группы славян были ассимилированы. Потомками альпийских славян, носителей Кетлахской культуры, являются словенцы.

Иллюстрация:

Кет­лах­ская куль­ту­ра. Брон­зо­вые ук­ра­ше­ния из мо­гиль­ни­ков Ми­хель­дорф-Ге­ор­ген­берги Эннс-Лорх: 1–3 – серь­ги и ви­соч­ные под­вес­ки; 4–7 – бро­ши; 8 – грив­на; 9 – брас­лет; 10 – пу­го­ви­ца; 11–12 – пряж­ки (1–2, 4–7 – с эма­лью) (по В. Товорнику). Архив БРЭ.

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