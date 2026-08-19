КЕТЧВАЙО

КЕТЧВА́ЙО - по­след­ний ин­ко­си (пра­ви­тель) зу­лу в 1872-1879 годах.

Про­дол­жил дея­тель­ность Ча­ки и Дин­гаа­на по ук­ре­п­ле­нию во­енной ор­га­ни­за­ции зу­лу­сов, спо­соб­ст­во­вал вне­дре­нию ог­не­стрель­но­го ору­жия. В пе­ри­од анг­ло-зу­лус­ской вой­ны 1879 года одер­жал 22.01.1879 года круп­ную по­бе­ду при Исанд­л­ва­не, од­на­ко уже 04.07.1879 года по­тер­пел жес­то­кое по­ра­же­ние при Улун­ди. Был взят в плен и вы­ве­зен в Кейп­та­ун, а за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нию . В январе 1883 года вос­ста­нов­лен британским пра­ви­тель­ст­вом как ин­ко­си центральной час­ти Зу­лу­лен­да. В хо­де меж­до­усоб­ной вой­ны раз­гром­лен од­ним из во­ж­дей зу­лу - Си­бе­бу и ли­шён вла­сти.

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