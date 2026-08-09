КЕТА РОБЕРТА ВОССТАНИЕ 1549

Кета Роберта восстание 1549 — крупнейшее из серии народных восстаний на востоке и юге Англии в 1548—1549. Причиной волнений были противоречия внутри манора , возникшие между ленд-лордами и держателями их земли в условиях развития раннекапиталистического производства. Выразителями протеста были зажиточные средние и мелкие арендаторы земли, недовольные огораживаниями и ростом земельной ренты, сохранением других сеньориальных пережитков, что мешало становлению свободного крестьянского землевладения. Их поддержали батраки и сельская беднота, пострадавшие от инфляции и роста цен. В августе 1549 восставшие во главе со сквайром из графства Норфолк Робертом Кетом (Robert Ket) и его братом Уильямом захватили Норидж и потребовали от Эдуарда VI соблюдения ранее принятых законов об огораживаниях и отмены сеньориальных прав. Правительство использовало войска для расправы с ними, а братья Кеты были преданы суду и казнены в декабре 1549 наряду с другими выжившими участниками.

Лит.: Винокурова М. В. Английский манор XVI — начала XVII в.: новые подходы к старым проблемам // Средние века. 2004. Вып. 65. С. 75—116; Whittle J. Lords and Tenants in Kett’s Rebellion 1549 // Past Present. Vol. 207. 2010. № 1. P. 3—52.