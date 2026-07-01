КЁСТЛЕР АРТУР

КЁСТЛЕР АРТУР - английский писатель, журналист, психолог, философ.

Родился в богатой еврейской семье выходцев из России. Учился на психологическом факультете Венского университета (1922-1926 годы). Работал фермером в палестинском кибуце Бет-Альфа, близ Тель-Авива (1926-1929 годы), корреспондентом на Ближнем Востоке (1927-1929 годы) и во Франции (1929-1930 годы), военным корреспондентом британской левобуржуазной газеты «News Chronicle» в Испании (1936-1937 годы).

Был участником научной экспедиции в Арктику (1931 год). Совершил путешествие в Центральную Азию и СССР (1932-1933 годы). Член КП Германии (1931-1938 годы). В начале 2-й ми­ро­вой вой­ны оказался в концлагере (1939 год), после вынужденной эмиграции в Великобританию (1940 год; британский подданный с 1948 года) перешёл на позиции антикоммунизма.

Дебютировал автобиографической книгой «Испанское завещание» [«Spanish testament», 1937 год; другое название - «Диалог со смертью» («Dialogue with death»), в русском переводе - «Автобиография», 2002 год], отразившей впечатления о пребывании Кёстлера в плену у франкистов во время Гражданской вой­ны 1936-1939 годов .

Увлечение идеей сильной личности нашло выражение в его первом художественном произведении - историческом романе «Гладиаторы» («The gladiators», 1939 год, русский перевод 2003 год) о восстании Спартака. Подлинный успех Кёстлеру принёс публицистический роман-памфлет «Слепящая тьма» («Darkness at noon», 1940 год, русский перевод 1978 год), раскрывающий механизм ста­лин­ских по­ли­тических ре­прес­сий.

Критика идей коммунизма нашла развитие в романе «Прибытие и отъезд» («Arrival and departure», 1943 год, русский перевод 2003 год), а также в сборнике политических эссе «Йог и комиссар» («The yogi and the commissar», 1945 год) и «Разочаровавший бог» («The God that failed», 1950 год). Вызвавший острую полемику в прессе роман «Воры в ночи: хроника одного эксперимента» («Thieves in the night: chronicle of an experiment», 1946 год, русский перевод 1981 год) повествует о драматической истории создания израильского кибуца.

Роман «Век вожделения» («The age of longing», 1951 год, русский перевод 2000 год) - мрачная антиутопия о воображаемой ситуации в послевоенной Франции, которую якобы собираются оккупировать советские войска. Политические темы затронуты в автобиографических книгах «Земная накипь» («Scum of the earth», 1941 год), «Стрела в небо» («Arrow in the blue», 1952 год, русский перевод 1994 год), «Невидимые письмена» («The invisible writing», 1954 год), а также в историческом исследовании «Обетование и претворение: Палестина, 1917-1949 годы» («Promise and fulfillment: Palestine, 1917-1949», 1949 год) об отношениях между евреями и англичанами в период британского мандата.

С середины 1950-х годов Кёстлер публиковал исследования по философии [«Лотос и робот» («The lotus and the robot», 1960 год)], психологии [«Акт творчества» («The act of creation», 1964 год)], биологии и теории биосистем [«Лунатики: история изменений представлений человека о вселенной» («The sleepwalkers: а history of man’s changing vision of the universe», 1959 год), «Призрак в машине» («The ghost in the machine», 1967 год)], истории [«Тринадцатое колено» («The thirteenth tribe», 1976 год)] и др.

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