КЕССЕЛЬРИНГ АЛЬБЕРТ

КЕССЕЛЬРИНГ АЛЬБЕРТ - германский военачальник.

Из се­мьи учи­те­ля. С 1904 года на во­ин­ской служ­бе, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . С 1919 года за­ни­мал ко­манд­ные и штаб­ные долж­но­сти в рейхс­ве­ре. С при­хо­дом А. Гит­ле­ра к вла­сти в Гер­ма­нии сбли­зил­ся с на­цис­та­ми (в НСДАП не со­сто­ял), поль­зо­вал­ся осо­бым рас­по­ло­же­ни­ем Г. Ге­рин­га . В декабре 1933 года переведён на службу в ВВС, получил звание командора. В 1935 году произведён в генерал-лейтенанты, назначен начальником ведомства ВВС в Министерстве авиации, в 1936 году начальник генштаба ВВС. В 1937 году Кессельрингу присвоено звание генерала авиации.

С февраля 1938 года командующий 1-м воздушным флотом, участвовал в германо-польской войне 1939 года, с 1940 года командовал 2-м воздушным флотом в ходе Французской кампании 1940 года, Битвы за Англию 1940-1941 годов и при нападении на СССР. 19.07.1940 года присвоено звание генерал-фельдмаршала (минуя звание генерал-полковника). Части германских ВВС под командованием Кессельринга подвергали варварским бомбардировкам многие европейские города, в том числе Варшаву, Роттердам, города на юге Англии, Минск, Оршу, Смоленск и др.

С декабря 1941 года главнокомандующий германскими войсками Юга (с 1943 года - Юга/Юго-Запада) (Италия - Средиземноморье - Северная Африка), затем главнокомандующий Группой армий «Ц», действовавшей на Апеннинском полуострове. В октябре 1944 года получил тяжёлое ранение. После выздоровления с марта 1945 года главнокомандующий Западным фронтом (Юго-Западная Германия), с 03.05.1945 года Группой армий «Юг». 04.05.1945 года подписал акт о ка­пи­ту­ля­ции подчинённых ему частей. 15.05.1945 года арестован американскими оккупационными властями.

06.05.1947 года приговорён британским военным трибуналом, заседавшим в Венеции, к смертной казни за издание преступных приказов о расстрелах итальянских заложников и партизан. В июле того же года смертный приговор был заменён пожизненным заключением, в 1948 году срок заключения сокращён до 20 лет. В октябре 1952 года выпущен на свободу «под честное слово» ввиду ухудшившегося состояния здоровья. После освобождения принимал активное участие в деятельности реваншистских организаций, в частности возглавлял «Стальной шлем - Союз солдат-фронтовиков». В изданных при жизни мемуарах оправдывал нацистский режим и преступления вер­мах­та .

Сочинения:

Люф­тваф­фе: три­умф и по­ра­же­ние. Вос­по­ми­на­ния фельд­мар­ша­ла Третье­го рей­ха. 1933–1947. М., 2003.

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