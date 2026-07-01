КЕССЕЛЬ ЖОЗЕФ

КЕССЕЛЬ ЖОЗЕФ - французский пи­са­тель, жур­на­лист, член Французской ака­де­мии (1962 год).

Ро­дил­ся в еврейской се­мье, эмиг­ри­ро­вав­шей из Рос­сии. В 1905-1908 годах жил в Рос­сии, с 1908 года - во Фран­ции. Окон­чил ли­цей Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же (1915 год). В 1 -ю ми­ро­вую вой­ну слу­жил лёт­чи­ком. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны при­ни­мал уча­стие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , сочинял патриотические стихи (совместно с М. Дрюоном).

Дебютировал сборником рассказов о революции в России «Красная степь» («La steppe rouge», 1922 год). Автор отличающихся простотой и ясностью стиля психологических романов «Экипаж» («L’équipage», 1923 год), «Дневная красавица» («La Belle de jour», 1929 год; экранизация Л. Буньюэля, 1966 год), «Прохожая из Сан-Суси» («La passante du Sans-Souci», 1936 год; экранизация Ж. Руффио, 1982 год), «Лев» («Le lion», 1958 год), «Дикие времена» («Les temps sauvages», 1975 год) и др.

Получил известность как пуб­ли­цист , мас­тер ре­пор­та­жа и жур­на­ли­ст­ско­го рас­сле­до­ва­ния, со­труд­ни­чал со мно­ги­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми. На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Œuvres completes. P., [1974]. Vol. 1–15;

Днев­ная кра­са­ви­ца. М., 2006.

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