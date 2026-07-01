КЕССЕЛЬ ЖОЗЕФ
КЕССЕЛЬ ЖОЗЕФ - французский писатель, журналист, член Французской академии (1962 год).
Родился в еврейской семье, эмигрировавшей из России. В 1905-1908 годах жил в России, с 1908 года - во Франции. Окончил лицей Людовика Великого в Париже (1915 год). В 1-ю мировую войну служил лётчиком. Во время 2-й мировой войны принимал участие в Движении Сопротивления, сочинял патриотические стихи (совместно с М. Дрюоном).
Дебютировал сборником рассказов о революции в России «Красная степь» («La steppe rouge», 1922 год). Автор отличающихся простотой и ясностью стиля психологических романов «Экипаж» («L’équipage», 1923 год), «Дневная красавица» («La Belle de jour», 1929 год; экранизация Л. Буньюэля, 1966 год), «Прохожая из Сан-Суси» («La passante du Sans-Souci», 1936 год; экранизация Ж. Руффио, 1982 год), «Лев» («Le lion», 1958 год), «Дикие времена» («Les temps sauvages», 1975 год) и др.
Получил известность как публицист, мастер репортажа и журналистского расследования, сотрудничал со многими периодическими изданиями. Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинения:
Œuvres completes. P., [1974]. Vol. 1–15;
Дневная красавица. М., 2006.