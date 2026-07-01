КЕСРАНИДЫ

КЕСРАНИДЫ - ди­на­стия пра­ви­те­лей Шир­ва­на (1027-1382), но­сив­ших ти­тул шир­ван­ша­хов.

Сме­ни­ла ди­на­стию Мазь­я­ди­дов .

Ре­зи­ден­ция Кесранидов рас­по­ла­га­лась в Ше­ма­хе. Наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва Шир­ван дос­тиг при Ма­ну­чех­ре II (1120-1149) и Ах­си­та­не I (1149-1203). Кесраниды по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли литературе и искусству, при их дво­ре тво­ри­ли по­эты Ни­за­ми Гянд­же­ви , Абу-ль-Ала Гянд­же­ви (1080/1090-1159), Фе­ле­ки Шир­ва­ни (1108-1146), Ха­га­ни Шир­ва­ни (1120-1199).

В XII-XIII веках Кесраниды в сою­зе с Гру­зи­ей ве­ли борь­бу про­тив экс­пан­сии Сель­джу­ки­дов в За­кав­ка­зье. Со­юз ме­ж­ду Кесранидами и грузинскими ца­ря­ми был под­кре­п­лён ди­на­стическим бра­ком Ма­ну­чех­ра II с до­че­рью ца­ря Да­ви­да IV Строи­те­ля. В 1175 году близ Ба­ку Ах­си­тан I от­ра­зил на­па­де­ние фло­та ру­сов. При Гар­шас­пе I (1204-1225) Ше­ма­ха в 1222 году по­сле дли­тель­ной оса­ды бы­ла за­хва­че­на и раз­ру­ше­на мон­го­ло-та­та­ра­ми.

При позд­них Кесранидах Шир­ван на­хо­дил­ся под вла­стью Ху­ла­гуи­дов. По­след­ний пред­ста­ви­тель ди­на­стии Кесранидов Ху­шанг (1372-1382) был убит свои­ми под­дан­ны­ми, по­сле че­го власть в Шир­ва­не пе­ре­шла к ди­на­стии Дер­бен­ди.

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