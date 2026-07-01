КЕСРАНИДЫ
КЕСРАНИДЫ - династия правителей Ширвана (1027-1382), носивших титул ширваншахов.
Сменила династию Мазьядидов.
Резиденция Кесранидов располагалась в Шемахе. Наибольшего могущества Ширван достиг при Манучехре II (1120-1149) и Ахситане I (1149-1203). Кесраниды покровительствовали литературе и искусству, при их дворе творили поэты Низами Гянджеви, Абу-ль-Ала Гянджеви (1080/1090-1159), Фелеки Ширвани (1108-1146), Хагани Ширвани (1120-1199).
В XII-XIII веках Кесраниды в союзе с Грузией вели борьбу против экспансии Сельджукидов в Закавказье. Союз между Кесранидами и грузинскими царями был подкреплён династическим браком Манучехра II с дочерью царя Давида IV Строителя. В 1175 году близ Баку Ахситан I отразил нападение флота русов. При Гаршаспе I (1204-1225) Шемаха в 1222 году после длительной осады была захвачена и разрушена монголо-татарами.
При поздних Кесранидах Ширван находился под властью Хулагуидов. Последний представитель династии Кесранидов Хушанг (1372-1382) был убит своими подданными, после чего власть в Ширване перешла к династии Дербенди.