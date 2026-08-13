КЕСОН-СИТИ

КЕСОН-СИТИ - го­род на Фи­лип­пи­нах.

Население 2272,0 тысяч человек (2007 год). Крупнейший по площади и численности населения среди городов и муниципий, образующих Национальный столичный округ (так называемая Большая Манила с населением 11 010,0 тысяч человек, 2008 год); входит в состав городской агломерации Манилы (Метро-Манила) с населением 19195,0 тысяч человек. Расположен в центральной части острова Лусон, к востоку от Манильской бухты Южно-Китайского моря.

В одном из районов современного Кесон-Сити (Пугад-Лавин) 23.08.1896 года провозглашена независимость Филиппин от Испании. Город основан в 1939 году, назван в честь М. Л. Ке­со­на . В 1948-1976 годах был официальной столицей страны. В Кесон-Сити - резиденции Палаты представителей пар­ла­мен­та Филиппин и ряда правительственных учреждений; здесь размещаются генштаб вооруженных сил и штаб-квартира национальной полиции страны.

Крупный центр науки и образования. Среди научных учреждений - Бюро геологических наук и горного дела (1898 год), Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (1952 год), Институт ядерных исследований (1958 год), Региональный центр образовательных инноваций и технологий (1970 год). В Кесон-Сити - 25 университетских кампусов, в том числе кампус Дилиман Государственного университета Филиппин (1949 год), частный католический Университет Атенео-де-Манила (1859 год). Афинская художественная галерея (1960 год). Мемориальный музейный комплекс М. Л. Кесона (1945 год), Азиатский центр (музей; 1974 год), Музей вооруженных сил Филиппин (1996 год) и др. Зоопарк, Парк дикой природы имени Б. Акино. Во Дворце спорта «Аранета Колизеум» (около 20 тысяч мест), крупнейшем в Юго-Восточной Азии, проходят соревнования по баскетболу, боксу и др.

Один из главных экономических центров агломерации Метро-Манила. Штаб-квартиры большинства телевизионных компаний страны. Один из крупнейших в мире торговых центров «Ортигас». Многочисленные мелкие и средние предприятия пищевой и текстильной промышленности; производство резинотехнических изделий; металлообработка. Сталепрокатный завод компании «Capitol Steel» (около 200 тысяч тонн стальной арматуры в год). Крупный так называемый спальный район Большой Манилы. В северо-восточной части Кесон-Сити - водохранилище Ла-Меса, основной источник питьевой воды городской агломерации Манилы.

Иллюстрация:

Кесон-Сити. Вид города. Слева – Дворец спорта «Аранета Колизеум». Фото Jun Acullador. Архив БРЭ.

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