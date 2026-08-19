КЕСОН МАНУЭЛЬ ЛУИС

КЕСОН МАНУЭЛЬ ЛУИС - государственный и политический деятель Филиппин.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Университете Святого Фо­мы в Ма­ни­ле (1903 год). В пе­ри­од аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ской вой­ны 1899-1901 годов офицер филиппинской республиканской армии. Был взят в плен американцами, после освобождения работал адвокатом, служащим американского колониального аппарата. В 1905-1907 годах губернатор провинции Таябас.

В 1907 году один из создателей Партии националистов, защищавшей интересы крупных землевладельцев и предпринимателей, в 1907-1909 годах депутат первой филиппинской Ассамблеи, в 1909-1916 годах резидент-комиссар Филиппин при Конгрессе США, в 1916-1935 годах сенатор и председатель сената Филиппин.

Выступал в роли посредника между американскими колониальными властями и филиппинской элитой. В 1934 году руководитель миссии, по итогам работы которой США приняли закон Тайдингса - Мак-Даффи о порядке перехода Филиппин к независимости. В 1935-1941 годах президент и глава правительства Филиппин, в 1941 году повторно избран президентом.

Играя на внутренних противоречиях в филиппинском обществе и широко пользуясь популистской риторикой, добился укрепления своих личных позиций. Во 2-й половине 1930-х годов в деятельности Кесона усилились авторитарные тенденции. Во время японской оккупации проживал в эмиг­ра­ции в США, в 1942-1944 годах глава филиппинского правительства в изгнании. Именем Кесона названы г. Кесон-Сити, провинция, где родился Кесон, университет, многие площади и улицы филиппинских городов.

Сочинения:

The Good fight. N. Y.; L., 1946.

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