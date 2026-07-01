КЭСОН
КЭСОН - город на юго-западе КНДР, на юге провинции Северный Хванхэ (Хванхэ-Пукто).
Население 351,5 тысяча человек (2009 год). Расположен в 12 км к западу от демаркационной линии, разделяющей КНДР и Республику Корея, в 140 км к юго-востоку от Пхеньяна, с которым связан автомобильной и железнодорожной магистралями. Автомобильное сообщение с Сеулом (через демаркационную линию). Аэропорт (внутренние рейсы, 65,1 тысяч пассажиров в 2007 году; используется также как военный аэродром).
Основан в начале X века по приказу корейского правителя Ван Гона. Под названиями Сондо и Кэгён до конца XIV века был столицей государства Корё. В 1910-1945 годах имел японское название Кайдзё. В период военных действий союзников по антигитлеровской коалиции против Японии в 1945 году включён в американскую зону военной ответственности на Корейском полуострове. В ходе Корейской войны 1950-1953 годов занят северокорейской армией и включён в состав КНДР (1951 год). В том же году место проведения переговоров и подписания соглашения о перемирии. В 1955-2003 годах имел статус города центрального подчинения.
Центральную часть города пересекают широкие прямые проспекты, вдоль которых - многоэтажная застройка 1950-1980-х годов. Доминанта центра Кэсона - холм Янамсан с монументальной статуей Ким Ир Сена (1968 год). Рядом расположен район традиционных корейских жилых домов, а также ворота Намдэмун (южные ворота несохранившихся городских укреплений, 1393 год; разрушены в 1950-1953 годах, восстановлены около 1955 года), на которых в 1563 году установлен колокол из храма Йонбок (1346 год; масса около 14 тонн). Также в Кэсоне: мост Сонджуккё (1216 год) с памятником Сонин (1641 год), руины дворца Манвольдэ эпохи Корё (разрушен в 1361 году), храмовый комплекс Анхваса с 7-ярусной пагодой (заложен в X веке). Среди построек современного периода - Дворец пионеров с элементами национальной архитектуры (1961 год). На северо-восточной окраине Кэсона находится ансамбль конфуцианской академии Сонкюнкван (X век, перестроен в начале XVII века); в его комплексе - Музей Корё (1987 год) с собранием скульптуры и керамики эпохи Корё, а также перенесёнными на его территорию архитектурными монументами (в том числе 7-ярусная пагода Хёнхваса, около 1018 года). Университеты: лёгкой промышленности, коммунистический; педагогический, медицинский и экономический институты; художественное училище. Театр. Стадион (12 тысяч мест).
Ведущие отрасли промышленности - лёгкая и пищевая. Заводы сельскохозяйственных машин, керамических изделий. Предприятия деревообрабатывающей, кожевенной промышленности; бумажная фабрика. Обработка драгоценных камней, производство фарфоровых изделий, вышивка. Добыча гранита. К юго-востоку от Кэсона близ демилитаризованной зоны создана (2002 год) специальная экономическая зона («промышленный район Кэсон», площадь 66 км2, имеет особый административный статус). На территории сооружаемого здесь Кэсонского промышленного парка действуют предприятия 72 южно-корейских компаний (в том числе автомобильной корпорации «Hyundai»; производство автокомплектующих и др.), на которых занято 30,1 тысяч рабочих (середина 2008 года). После завершения строительства промышленного парка (2012 год) число работающих может достигнуть 725 тысяч человек. Кэсон - центр основного района страны по выращиванию и переработке женьшеня (возделывают также зерновые культуры).
Близ Кэсона - погребальные комплексы правителей династии государства Корё: Ван Гона (середина X века; реконструирован во 2-й половине XX века), ван Конмина (1365-1372 годы; парные курганы правителя и его жены оформлены резными гранитными плитами, окружены оградой и статуями).