КЭСОН

КЭСОН - го­род на юго-за­па­де КНДР, на юге провинции Северный Хван­хэ (Хван­хэ-Пук­то).

Население 351,5 тысяча человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в 12 км к за­па­ду от де­мар­кационной ли­нии, раз­де­ляю­щей КНДР и Рес­пуб­ли­ку Ко­рея, в 140 км к юго-вос­то­ку от Пхень­я­на, с ко­то­рым свя­зан ав­то­мо­биль­ной и железнодорожной ма­ги­ст­ра­ля­ми. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с Се­улом (че­рез де­мар­кационную ли­нию). Аэ­ро­порт (внутренние рей­сы, 65,1 тысяч пас­са­жи­ров в 2007 году; ис­поль­зу­ет­ся так­же как во­енный аэ­ро­дром).

Ос­но­ван в начале X века по при­ка­зу корейского пра­ви­те­ля Ван Го­на. Под на­зва­ния­ми Сон­до и Кэ­гён до конца XIV века был сто­ли­цей государства Ко­рё. В 1910-1945 годах имел японское название Кайд­зё. В пе­ри­од во­енных дей­ст­вий со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции про­тив Япо­нии в 1945 году вклю­чён в американскую зо­ну во­енной от­вет­ст­вен­но­сти на Ко­рей­ском полуострове. В хо­де Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов за­нят северокорейской ар­ми­ей и вклю­чён в со­став КНДР (1951 год). В том же го­ду ме­сто про­ве­де­ния пе­ре­го­во­ров и под­пи­са­ния со­гла­ше­ния о пе­ре­ми­рии. В 1955-2003 годах имел ста­тус го­ро­да центрального под­чи­не­ния.

Центральную часть го­ро­да пе­ре­се­ка­ют ши­ро­кие пря­мые про­спек­ты, вдоль ко­то­рых - мно­го­этаж­ная за­строй­ка 1950-1980-х годов. До­ми­нан­та цен­тра Кэсона - холм Янам­сан с мо­ну­мен­таль­ной ста­ту­ей Ким Ир Се­на (1968 год). Ря­дом рас­по­ло­жен рай­он тра­диционных корейских жи­лых до­мов, а так­же во­ро­та Нам­дэ­мун (южные во­ро­та не­со­хра­нив­ших­ся городских ук­ре­п­ле­ний, 1393 год; раз­ру­ше­ны в 1950-1953 годах, вос­ста­нов­ле­ны около 1955 года), на ко­то­рых в 1563 году ус­та­нов­лен ко­ло­кол из хра­ма Йон­бок (1346 год; мас­са около 14 тонн). Так­же в Кэсоне: мост Сонд­жук­кё (1216 год) с па­мят­ни­ком Со­нин (1641 год), руи­ны двор­ца Ман­воль­дэ эпо­хи Ко­рё (раз­ру­шен в 1361 году), хра­мо­вый ком­плекс Ан­хва­са с 7-ярус­ной па­го­дой (за­ло­жен в X веке). Сре­ди по­стро­ек современного пе­рио­да - Дво­рец пио­не­ров с эле­мен­та­ми национальной ар­хи­тек­ту­ры (1961 год). На северо-восточной ок­раи­не Кэсона на­хо­дит­ся ан­самбль кон­фу­ци­ан­ской ака­де­мии Сон­кюн­кван (X век, пе­ре­стро­ен в начале XVII века); в его ком­плек­се - Му­зей Ко­рё (1987 год) с со­б­ра­ни­ем скульп­ту­ры и ке­ра­ми­ки эпо­хи Ко­рё, а так­же пе­ре­не­сён­ны­ми на его тер­ри­то­рию ар­хитектурными мо­ну­мен­та­ми (в том числе 7-ярус­ная па­го­да Хён­хва­са, около 1018 года). Университеты: лёг­кой промышленности, ком­му­ни­сти­че­ский; пе­да­го­гический, ме­ди­цин­ский и эко­но­мический институты; ху­дожественное училище. Те­атр. Ста­ди­он (12 тысяч мест).

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - лёг­кая и пи­ще­вая. За­во­ды сельскохозяйственных ма­шин, ке­ра­мических из­де­лий. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ко­же­вен­ной промышленности; бу­маж­ная фаб­ри­ка. Об­ра­бот­ка дра­го­цен­ных кам­ней, про­изводство фар­фо­ро­вых из­де­лий, вы­шив­ка. До­бы­ча гра­ни­та. К юго-вос­то­ку от Кэсона близ де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ной зо­ны соз­да­на (2002 год) специальная эко­но­мическая зо­на («промышленный рай­он Кэ­сон», площадь 66 км2, име­ет осо­бый административный ста­тус). На тер­ри­тории со­ору­жае­мо­го здесь Кэ­сон­ско­го промышленного пар­ка дей­ст­ву­ют пред­при­ятия 72 южно-корейских ком­па­ний (в том числе ав­то­мо­биль­ной кор­по­ра­ции «Hyundai»; про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих и др.), на ко­то­рых за­ня­то 30,1 тысяч ра­бо­чих (середина 2008 года). По­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва промышленного пар­ка (2012 год) чис­ло ра­бо­таю­щих мо­жет дос­тиг­нуть 725 тысяч человек. Кэсон - центр основного рай­она стра­ны по вы­ра­щи­ва­нию и пе­ре­ра­бот­ке жень­ше­ня (воз­де­лы­ва­ют так­же зер­но­вые куль­ту­ры).

Близ Кэсона - по­гре­баль­ные ком­плек­сы пра­ви­те­лей ди­на­стии государства Ко­рё: Ван Го­на (середина X века; ре­кон­ст­руи­ро­ван во 2-й половине XX века), ван Конми­на (1365-1372 годы; пар­ные кур­га­ны пра­ви­те­ля и его же­ны оформ­ле­ны рез­ны­ми гра­нит­ны­ми пли­та­ми, ок­ру­же­ны ог­ра­дой и ста­туя­ми).