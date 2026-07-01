КЭШЭНЧЖУАН
КЭШЭНЧЖУАН - археологическая культура позднего неолита - энеолита в центральной части долины реки Вэйхэ, притока Хуанхэ, междуречья Вэйхэ и Цзинхэ, долины реки Цзинхэ.
Названа по поселению близ современной деревни Кэшэнчжуан, расположенной в 20 км к юго-западу от города Сиань (уезд Чанъань, провинция Шэньси, Китай), раскопки которого начались в 1951 году. В некоторых работах китайских археологов Кэшэнчжуан рассматривалась как локальный (шэньсийский) вариант культуры Луншань. Выделяют западный (собственно Кэшэнчжуан) и восточный (другое название - Канцзя) локальные варианты. Открытые поселения.
Наземные сооружения и полуземлянки, в основном двухкамерные (оба помещения 4-угольные или переднее - 4-угольное, заднее - округлое; иногда соединялись небольшим коридором); по центру камер бывают столбовые ямы; очаги, печи в нишах; ямы - хранилища и очажные. Печи для обжига керамики. Одиночные и коллективные трупоположения, в том числе на поселениях в брошенных зольных ямах; обряд не унифицирован, известны случаи расчленения покойников; иногда сопровождались захоронениями животных в той же яме. Керамика лепная (в том числе с использованием полых керамич. моделей) и сделанная на круге; серая, меньше чёрной и красной.
Массовая форма - горшки-триподы с высокими полыми ножками; на базе этого сосуда изготавливали кувшины с разным по высоте срезом, сосуды с полыми ножками меньшего размера (с двумя ручками, с одной ручкой и носиком-сливом); применялся штампованный и гребенчатый орнамент («расчёсы»); известны трёхручные сосуды, не орнаментированные перфорированные чаши на широком поддоне средней высоты. Часть керамики восходит к местной традиции, прослеживаются связи с культурами, расположенными западнее (кувшины с большими дугообразными ручками) и восточнее Кэшэнчжуан (искусно выполненные кувшинчики на полых ножках, без слива или с поднятым сливом, с дугообразной широкой ручкой).
Среди других находок: каменные (освоена техника сверления) ножи с одним или двумя отверстиями, топоры, тёсла, треугольные бесчерешковые наконечники стрел, клевец; костяные мотыги, гарпуны, рыболовные крючки, иглы. Бронзовых изделий не обнаружено, хотя они известны в синхронных культурах. Практиковалась скапулимантия (гадание на бараньих лопатках). В Хуалоуцзы найдены планки из кости, на которые нанесено не менее 19 знаков, иногда трактуемых как иероглифические. В основе хозяйства - выращивание просяных культур, разведение свиней, собак, овец, буйволов и др.
Предшествующая культура Шицзя (связана с традициями Баньпо 2) резко отличается от Кэшэнчжуан, их разделяет хронологическая лакуна. На поселении Чжаоцзялай (уезд Угун) слой Кэшэнчжуан перекрывает слой, соответствующий культуре Мяодигоу 2; возможны прямые связи между ними. Предположительно Кэшэнчжуан входила в круг культур, на основе которых сложились народы, создавшие государство Чжоу; однако непосредственные контакты с раннечжоуской культурой оспариваются большинством исследователей.