КЭШЭНЧЖУАН

КЭШЭНЧЖУАН - археологическая культура позднего неолита - энеолита в центральной части долины реки Вэйхэ, притока Хуанхэ, междуречья Вэйхэ и Цзинхэ, долины реки Цзинхэ.

На­зва­на по по­се­ле­нию близ современной деревни Кэ­шэн­чжу­ан, рас­по­ло­жен­ной в 20 км к юго-за­па­ду от города Си­ань (уезд Чанъ­ань, провинция Шэнь­си, Ки­тай), рас­коп­ки ко­то­ро­го на­ча­лись в 1951 году. В не­ко­то­рых ра­бо­тах китайских ар­хео­ло­гов Кэшэнчжуан рас­смат­ри­ва­лась как ло­каль­ный (шэнь­сий­ский) ва­риант куль­ту­ры Лун­шань . Вы­де­ля­ют за­пад­ный (соб­ст­вен­но Кэшэнчжуан) и во­сточ­ный (другое название - Ка­нц­зя) ло­каль­ные ва­ри­ан­ты. От­кры­тые по­се­ле­ния.

На­зем­ные со­ору­же­ния и по­лу­зем­лян­ки, в основном двух­ка­мер­ные (оба по­ме­ще­ния 4-уголь­ные или пе­ред­нее - 4-уголь­ное, зад­нее - ок­руг­лое; ино­гда со­еди­ня­лись не­боль­шим ко­ри­до­ром); по цен­тру ка­мер бы­ва­ют стол­бо­вые ямы; оча­ги, пе­чи в ни­шах; ямы - хра­ни­ли­ща и очаж­ные. Пе­чи для об­жи­га ке­ра­ми­ки. Оди­ноч­ные и кол­лек­тив­ные тру­по­по­ло­же­ния, в том числе на по­се­ле­ни­ях в бро­шен­ных золь­ных ямах; об­ряд не уни­фи­ци­ро­ван, из­вест­ны слу­чаи рас­чле­не­ния по­кой­ни­ков; ино­гда со­про­во­ж­да­лись за­хо­ро­не­ния­ми жи­вот­ных в той же яме. Ке­ра­ми­ка леп­ная (в том числе с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­лых ке­ра­мич. мо­де­лей) и сде­лан­ная на кру­ге; се­рая, мень­ше чёр­ной и крас­ной.

Мас­со­вая фор­ма - горш­ки-три­по­ды с вы­со­ки­ми по­лы­ми нож­ка­ми; на ба­зе это­го со­су­да из­го­тав­ли­ва­ли кув­ши­ны с раз­ным по вы­со­те сре­зом, со­су­ды с по­лы­ми нож­ка­ми мень­ше­го раз­ме­ра (с дву­мя руч­ка­ми, с од­ной руч­кой и но­си­ком-сли­вом); при­ме­нял­ся штам­по­ван­ный и гре­бен­ча­тый ор­на­мент («рас­чё­сы»); из­вест­ны трёх­руч­ные со­су­ды, не ор­на­мен­ти­ро­ван­ные пер­фо­ри­ро­ван­ные ча­ши на ши­ро­ком под­до­не сред­ней вы­со­ты. Часть ке­ра­ми­ки вос­хо­дит к ме­ст­ной тра­ди­ции, про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с куль­ту­ра­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми за­пад­нее (кув­ши­ны с боль­ши­ми ду­го­об­раз­ны­ми руч­ка­ми) и вос­точ­нее Кэшэнчжуан (ис­кус­но вы­пол­нен­ные кув­шин­чи­ки на по­лых нож­ках, без сли­ва или с под­ня­тым сли­вом, с ду­го­об­раз­ной ши­ро­кой руч­кой).

Сре­ди других на­хо­док: ка­мен­ные (ос­вое­на тех­ни­ка свер­ле­ния) но­жи с од­ним или дву­мя от­вер­стия­ми, то­по­ры, тёс­ла, тре­уголь­ные бес­че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, кле­вец; кос­тя­ные мо­ты­ги, гар­пу­ны, ры­бо­лов­ные крюч­ки, иг­лы. Брон­зо­вых из­де­лий не об­на­ру­же­но, хо­тя они из­ве­ст­ны в син­хрон­ных куль­ту­рах. Прак­ти­ко­ва­лась ска­пу­ли­ман­тия (га­да­ние на ба­ра­нь­их ло­пат­ках). В Хуа­ло­уц­зы най­де­ны план­ки из кос­ти, на ко­то­рые на­не­се­но не ме­нее 19 зна­ков, ино­гда трак­туе­мых как ие­рог­ли­фи­че­ские. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - вы­ра­щи­ва­ние про­ся­ных куль­тур, раз­ве­де­ние сви­ней, со­бак, овец, буй­во­лов и др.

Пред­ше­ст­вую­щая куль­ту­ра Шиц­зя (свя­за­на с тра­ди­ция­ми Бань­по 2) рез­ко от­ли­ча­ет­ся от Кэшэнчжуан, их раз­де­ля­ет хро­но­ло­гическая ла­ку­на. На по­се­ле­нии Чжа­оц­зя­лай (уезд Угун) слой Кэшэнчжуан пе­ре­кры­ва­ет слой, со­от­вет­ст­вую­щий куль­ту­ре Мяо­ди­гоу 2; воз­мож­ны пря­мые свя­зи меж­ду ни­ми. Пред­по­ло­жи­тель­но Кэшэнчжуан вхо­ди­ла в круг куль­тур, на ос­но­ве ко­то­рых сло­жи­лись на­ро­ды, соз­дав­шие государство Чжоу; од­на­ко не­по­сред­ст­вен­ные кон­так­ты с ран­не­чжоу­ской куль­ту­рой ос­па­ри­ва­ют­ся боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)