КЕСАЛЬТЕНАНГО
КЕСАЛЬТЕНАНГО - город на юго-западе Гватемалы, административный центр департамента Кесальтенанго.
Население 149,7 тысяч человек (2008 год), второй по численности жителей после столицы город страны; около 4/5 населения индейцы (главным образом киче). Расположен на высоте 2334 м, у подножия потухшего вулкана Санта-Мария, в 110 км к западу от города Гватемала. Близ Кесальтенанго проходит Панамериканское шоссе. Аэропорт (внутреннее сообщение, в основном с городом Гватемала).
Древний город киче, первоначально именовался Кселаху (Xelajú). В начале 1520-х годов захвачен испанскими конкистадорами во главе с П. де Альварадо. В 1902 году сильно разрушен в результате землетрясения. Сохранились здания колониального периода, особняки в стиле модерн и др.