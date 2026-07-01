КЕСАЛЬТЕНАНГО

КЕСАЛЬТЕНАНГО - го­род на юго-за­па­де Гва­те­ма­лы, административный центр департамента Ке­саль­те­нан­го.

Население 149,7 тысяч человек (2008 год), второй по численности жителей после столицы город страны; около 4/5 населения индейцы (главным образом киче). Расположен на высоте 2334 м, у подножия потухшего вулкана Санта-Мария, в 110 км к западу от города Гватемала. Близ Кесальтенанго проходит Панамериканское шоссе. Аэропорт (внутреннее сообщение, в основном с городом Гватемала).

Древний город киче, первоначально именовался Кселаху (Xelajú). В начале 1520-х годов захвачен испанскими кон­ки­ста­до­ра­ми во гла­ве с П. де Аль­ва­ра­до . В 1902 году силь­но раз­ру­шен в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния. Со­хра­ни­лись зда­ния ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да, особ­ня­ки в сти­ле мо­дерн и др.

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