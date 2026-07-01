КЕРЗОНА УЛЬТИМАТУМ

КЕРЗОНА УЛЬТИМАТУМ - принятое в отечественной исторической литературе название меморандума правительства Великобритании, составленного министром иностранных дел Дж. Н. Керзоном и вручённого правительству СССР 08.05.1923 года.

В Керзона ультиматуме британское правительство обвинило правительство СССР в нарушении обязательств (взятых им на себя при подписании 16.03.1921 года советско-британского торгового договора) прекратить коммунистическую пропаганду и финансирование национально-освободительной борьбы на территориях, зависимых от Великобритании или находящихся в сфере её стратегических интересов, в том числе в Ираке, Иране, Афганистане, а также на северо-западе Индии.

Правительство Великобритании заявило также протест против задержания в марте 1922 года и апреле 1923 года в территориальных водах СССР близ города Мурманск британских рыболовецких траулеров, против ареста двух британских подданных, обвинённых в шпионаже, один из которых был расстрелян, и репрессий в отношении патриарха Тихона и представителей православного и католического духовенства.

Керзона ультиматум содержал требования к советскому правительству отказаться от антибританской пропаганды и подготовки кадров для оказания вооруженного сопротивления британским властям, отозвать из Ирана и Афганистана советских представителей, которые, по мнению Лондона, координировали эту деятельность, освободить британские рыболовецкие суда, выплатить денежную компенсацию пострадавшим британцам или их родственникам, прекратить гонения на священнослужителей в СССР.

Британская сторона предоставила советскому правительству 10 дней на выполнение положений ультиматума, а в случае их отклонения угрожала денонсацией торгового договора. Дипломатическая переписка между правительствами СССР и Великобритании в связи с Керзона ультиматумом продолжалась с 11 мая по 18 июня 1923 года.

В результате советская сторона подтвердила своё обещание воздерживаться от антибританской пропаганды и деятельности на Среднем Востоке, выразила готовность рассмотреть вопрос о замене своих дипломатических представителей в Иране и Афганистане, обязалась немедленно освободить британские траулеры и выплатить компенсацию репрессированным британским гражданам или их родственникам.

Вопрос о действиях в отношении духовенства британское правительство согласилось рассматривать как относящийся исключительно к сфере компетенции советских властей. Каждая из сторон впоследствии приписывала себе победу в этом дипломатическом конфликте.

Исторические источники:

Анг­ло-со­вет­ские от­но­ше­ния 1921–1927 гг. Но­ты и до­ку­мен­ты. М., 1927;

Docu­ments on British foreign policy. 1919–1939. L., [1954]. Ser. 1. Vol. 5;

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР. М., 1962. Т. 6.

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