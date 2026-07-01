КЁРЗОНА ЛИНИЯ

Кёрзона линия — условная линия размежевания на территории государств Вост. Европы по этническому принципу, названная по фамилии министра иностранных дел Великобритании Дж. Н. Кёрзона .

Впервые упоминается в его служебной переписке середины 1919. Явилась важным компонентом схемы демаркации советско-польской границы, утвержденной Верховным Советом Антанты 8 декабря 1919 и принятой британской дипломатией на конференции в Спа 10 июля 1920. Пройдя с незначительными отклонениями через Гродно — Белосток — Брест-Литовск — Рава-Русскую и Перемышль к Карпатскому хребту, она после корректировки по итогам Второй мировой войны до настоящего времени служит государственной границей Польской республики со значительным отклонением на запад лишь в районе г. Белосток.

Лит.: История дипломатии / Отв. ред. А. А. Громыко. Т. 3. М., 1965. С. 199; Сергеев Е. Ю. Джордж Натаниэль Кёрзон — последний рыцарь Британской империи. М., 2015. С. 217, 262; Davies N. White Eagle, Red Star. The Polish — Soviet War, 1919—1920. London–Macdonald, 1972. P. 169—170.