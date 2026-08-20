КЕРЗОН ДЖОРДЖ НАТАНИЕЛ

КЕРЗОН ДЖОРДЖ НАТАНИЕЛ - британский государственный и политический деятель, дипломат.

Из аристократической семьи, сын 4-го барона Скарсдейла. Окончил Итон (1872-1878 годы) и Оксфордский университет (1878-1883 годы). В 1885 году помощник личного секретаря премьер-министра Р. А. Т. Солсбери. В 1886 году Керзон избран депутатом парламента от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии .

В 1888-1894 годах совершил длительное путешествие, во время которого посетил Иран, Афганистан, Сиам, Корею, Российскую империю (Туркестан). Написал об этом несколько книг, в том числе «Россия в Центральной Азии» («Russia in Central Asia», 1889 год), «Персия и персидский вопрос» («Persia and Persian guestion», 1892 год), «Проблемы Дальнего Востока» («Problems of the Far East», 1894 год). В 1895 году награждён Золотой медалью Королевского географического общества.

В 1891-1892 годах заместитель министра по делам Индии, в 1895-1898 годах заместитель министра иностранных дел в правительстве Р. А. Т. Солсбери. В 1899-1905 годах вице-король и генерал-губернатор Индии. Провёл административную реформу, реорганизовал финансовую и налоговую системы Индии, способствовал развитию в Индии университетского образования. Керзон активно противодействовал укреплению позиций России в Иране, Афганистане и на Дальнем Востоке, был противником российско-британского политического сближения.

В 1905 году был вынужден подать в отставку из-за разногласий с командующим британскими войсками в Индии лордом Г. Г. Китченером. С 1907 года канцлер Оксфордского университета, в 1911-1914 годах президент Королевского географического общества. В годы 1-й ми­ро­вой вой­ны министр в коалиционных правительствах Г. Г. Асквита, Д. Ллойд Джорджа, в 1915-1916 годах лорд - хранитель печати, в 1916-1919 годах и 1924-1925 годах лорд-президент Тайного совета, в 1916-1924 годах, 1924-1925 годах лидер Палаты лордов.

В 1919-1924 годах министр иностранных дел. В июле 1920 года, во время советско-польской войны 1920 года, направил российскому правительству ноту, в которой требовал прекратить наступление Крас­ной Ар­мии западнее линии, рекомендованной Верховным советом Антанты в декабре 1919 года в качестве восточной границы Польши («Керзона линия»). Председательствовал на международной Ло­занн­ской кон­фе­рен­ции 1922-1923 годов, созванной для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Во время Рурского конфликта 1922-1923 годов выступал против оккупации Рура Францией. В мае 1923 года направил советскому правительству меморандум правительства Великобритании с рядом ультимативных требований, который вошёл в историю как Кер­зо­на уль­ти­ма­тум . Ка­ва­лер ор­де­на Под­вяз­ки (1916 год).

Сочинения:

Problems of the Far East. L., 1894. N. Y., 2002

The Pamirs and the source of the Oxus. L., 1896

Lord Curzon in India; being a selection from his speeches as viceroy and go­ver­nor-general of India, 1898–1905. L., 1906

Great Britain’s share. L., 1918

Leaves from a viceroy’s note-book and other papers. L., 1926

Per­sia and the Persian question. N. Y., 1966

Russia in central Asia in 1889, and the Anglo-Russian question. N. Y., 1967

Travels in Asia: collec­ted writings. N. Y., 2008.

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