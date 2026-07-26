КЕРЖЕНЦЕВ ПЛАТОН МИХАЙЛОВИЧ

КЕРЖЕНЦЕВ ПЛАТОН МИХАЙЛОВИЧ - советский партийный и государственный деятель, публицист , журналист, историк.

Сын доктора медицины, депутата 1-й Государственной думы М. Д. Лебедева. В 1899-1904 годах учился на историко-филологическом факультете Московского университета (не окончил). В 1904 году вступил в РСДРП , большевик. Вёл пропагандистскую и агитационную работу в городах Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Киев.

Автор публицистических статей сатирической направленности, печатавшихся во многих партийных периодических изданиях. Опубликовал указатель литературы для чтения «Библиотека социал-демократа» (1905 год; 3-е издание, 1918 год). Дважды подвергался аресту (1904 год и 1906 год). С 1912 года в эмиграции в Великобритании, затем в США и Франции. Активно участвовал в работе заграничных большевистских групп, отправлял корреспонденции в различные газеты и журналы в России.

Изучал историю Па­риж­ской ком­му­ны , национально-освободительной борьбы в Ирландии, опубликовал книги «Борьба за землю и волю в Ирландии» (1917 год), «Революционная Ирландия» (1918 год). В 1918 году вернулся в Россию; сотрудник, затем заместитель главного редактора газеты «Известия». Один из основателей Про­лет­куль­та .

Опубликовал книгу «Творческий театр» (1918 год; 5-е издание, 1923 год), где изложил идеи и программу построения нового революционного театра. В 1919-1920 годах ответственный руководитель Российского телеграфного агентства (РОСТА, смотри в статье ИТАР-ТАСС), способствовал его превращению в орган политического руководства партийной и советской печатью.

При нём были открыты отделения РОСТА в 70 губернских городах и ячейки агентства во многих уездных городах. Керженцев способствовал развитию художественной агитации в виде «Окон РОСТА». По его инициативе при РОСТА была создана школа журналистики для рабочих (с 1921 года Московский институт журналистики, затем Всесоюзный коммунистический институт журналистики имени «Правды»). Керженцев опубликовал руководство по организации и технике газетного дела («Газета», 1919 год; 4-е издание, 1925 год).

В 1920 году Керженцев - в центральном аппарате Наркомата иностранных дел; заведующий отделами романских стран и печати, член советской делегации во время мирных переговоров с Финляндией. В 1921-1923 годах полпред РСФСР в Швеции. В 1923-1925 годах председатель секции научной организации труда (НОТ) и член президиума Всесоюзного совета по НОТ при Наркомате РКИ СССР.

Исследовал проблемы организации управления людьми независимо от сферы их деятельности, главными задачами НОТ в условиях социалистического строительства считал ликвидацию «организационной безграмотности», упрощение структуры и методов работы управленческого аппарата, экономию времени, человеческих сил и материальных ценностей, налаживание учёта и контроля, развитие инициативы подчинённых.

Опубликовал книги «Принципы организации» (1922 год; 5-е издание, 1968 год), «НОТ. Научная организация труда и задачи партии» (1923), «Борьба за время» (1924 год; 2-е издание, 1965 год) и др. По инициативе Керженцева в 1923 году была учреждена массовая организация - лига «Время» (в 1924 году переименована в лигу «Время - НОТ», затем НОТ), ставившая целью научить работников и руководителей эффективно распределять рабочее время.

Одновременно в 1923-1924 годах член редколлегии газеты «Правда». В 1925-1926 годах полпред СССР в Италии. В 1926-1927 годах председатель редакционного совета Гос­из­дата , один из создателей системы советской цензуры. В 1927-1928 годах заместитель управляющего ЦСУ СССР. Одновременно член редакционного совета Технической энциклопедии (1927-1936 годы).

В 1928-1930 годах заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Автор пособий по основам марксизма и истории ВКП(б): «Азбука ленинизма» (1928 год, в соавторстве с Л. А. Леонтьевым; 13-е издание, 1931 год), «Памятка большевика» (в 1930 году выдержала 4 издания). В 1930 году заместитель председателя Президиума Коммунистической академии и директор Института литературы, искусства и языка, входившего в её систему. Редактор и автор журнала «Книга и революция», журнала «Литература и искусство». Управляющий делами СНК СССР (1931-1933 годы).

Председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР (1933-1936 годы). Автор одной из первых биографий В. И. Ле­ни­на («Жизнь Ленина», 1934 год). Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР (1936-1938 годы). Участвовал в пропагандистской кампании против «формализма» и «натурализма» в советской литературе и искусстве. В 1939-1940 годах заместитель главного редактора Большой и главный редактор Малой советских энциклопедий.

Сочинения:

Ле­ни­низм. Вве­де­ние в изу­че­ние ле­ни­низ­ма. М., 1924

Ис­то­рия Па­риж­ской ком­му­ны. 1871. 2-е изд. М., 1959.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)