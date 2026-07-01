КЕРВЕЙН де ЛЕТТЕНХОВЕ ЙОЗЕФ МАРИ БРУНО КОНСТАНТИН

Кервейн де Леттенхове (Кервин де Леттенхове, нидерл. Kervyn de Lettenhove), Йозеф Мари Бруно Константин, барон (17.08.1817, замок Синт-Михилс близ Брюгге — 03.04.1891, замок Синт-Михилс близ Брюгге) — бельгийский историк и политический деятель.

Происходил из знатной фламандской семьи, представители которой занимали важные должности в местном управлении. В детстве получил образование в духе строгих католических традиций. С 1832 учился в Париже, где в 1836 стал лиценциатом права, а затем прослушал ряд курсов по истории (в том числе Ж. Мишле и Ф. Гизо ) в Сорбонне и Коллеж де Франс. Во Франции познакомился с Ф. Р. де Шатобрианом, А. Тьером и А. Тьерри, переняв у них идеи романтизма, позже ярко отразившиеся в его собственных трудах.

Вернувшись в Бельгию в 1839, К. де. Л. продолжил исторические штудии, опубликовав 6-томную «Историю Фландрии с древнейших времен (1700 до Р. Х.) до 1792» («Histoire de Flandre des origines (1700 av. J. C.) à 1792 de notre ère». Bruxelles, 1847—1850), пятикратно переиздававшуюся при жизни автора. Его работа полностью основывалась на анализе источников, что было новшеством в историографии того времени. Вместе с тем в духе А. Тьерри К. д. Л. рассматривал историю как «борьбу рас», противопоставляя свободолюбивую «фламандскую расу» «французской расе» и полагая, что Фландрия должна возродиться в рамках нового независимого королевства Бельгия. Вскоре появился и ряд его исследований, посвященных истории Фландрии накануне и во время Столетней войны (Études sur l’histoire du XIIIe siècle. Recherches sur la part que l’ordre de Cîteaux et le comte de Flandre prirent à la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel. Bruxelles, 1853; Jacques d’Artevelde. Gand, 1863).

Хотя К. д. Л. продолжал публиковать свои собственные труды (в последние годы жизни все больше подчиненные политическим и религиозным воззрениям автора), его основная работа как члена (и с 1871 — президента) Королевской комиссии по истории была сосредоточена на издании огромного комплекса архивных источников, в основном относящихся к XIV—XVI вв. В первую очередь стоит отметить считающуюся лучшей до настоящего времени комментированную публикацию «Трудов Фруассара» в 26 томах, куда вошли различные варианты из 137 рукописей («Oeuvres de Froissart. Chroniques». Bruxelles, 1867—1877, репринт Osnabrück, 1967). Это масштабное издание предварялось рядом исследований, посвященных хронисту и его работам, одно из которых в 1856 получило приз на конкурсе, проводившемся Французской академией. Также увидели свет труды Ж. Шатлена (Oeuvres de Georges Chastellain. Vol. 1—8. Bruxelles, 1863—1866) и личные документы Ф. де Коммина, многие из которых были найдены самим К. д. Л. в ходе его архивных изысканий (Lettres et négociations de Philippe de Commines. Vol. 1—3. Bruxelles, 1867—1874 (репринт — Genève, 1972).

Являясь представителем Католической партии, в 1861 К. д. Л. стал членом парламента от Экло (сохранял это место до 1891). Его политическая карьера развивалась достаточно быстро, в том числе благодаря активному участию в дебатах, касавшихся наиболее острых проблем того периода: внешней политики, образования, избирательной системы и «фламандского вопроса». В июле 1870 он стал министром внутренних дел в кабинете Ж. д’Анетана. Но решение К. д. Л. назначить на пост губернатора Лимбурга П. де Деккера, обвиненного в финансовых спекуляциях, привело к отставке кабинета в ноябре 1871. После этого К. д. Л. не играл важной роли в политике, сосредоточившись на занятиях историей.

С 1870 по 1891 в многотомной серии «Коллекция неизданных бельгийских хроник» (Collection de Chroniques belges inédites) К. д. Л. были опубликованы «Хроники, относящиеся к истории Бельгии под властью герцогов Бургундских» (Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne. Vol. 1—3. Bruxelles, 1870, 1875—1876), «История и Хроники Фландрии» (Istoire et croniques de Flandres. Vol. 1—2. Bruxelles, 1879—1880) и «Политические отношения Нидерландов и Англии при правлении Филиппа II» (Relations politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre sous le règne de Philippe II. Vol. 1—11. Bruxelles, 1882—1892, работа над последним томом была завершена уже после смерти К. д. Л.).

Лит.: Courson R. de, comtesse. Baron Kervyn de Lettenhove (1817—1891), homme politique et historien. Paris, 1909; Henrard P. Notice sur la vie et les travaux du Baron Joseph-Bruno-Marie-Constantin Kervyn de Lettenhove // Annuaire de l’Académie royale de Belgique. V. 60. Bruxelles, 1894; Kervyn de Lettenhove H. Le Baron Kervyn de Lettenhove, 1817—1891, notes et souvenirs réunis par un de ses enfants. Vol. 1—2. Brugge, 1900; Thiry N. Joseph Kervyn de Lettenhove // Biographie nationale de Belgique. T. 19 (Supplément. T. 1). Bruxelles, 1956. Col. 734—739; Van Houtte H. Le Baron Joseph Kervyn de Lettenhove, 1817—1891 // La Commission royal d’Histoire, 1834—1934. Livre jubilaire. Bruxelles, 1934.