КЕРУБИНИ ЛУИДЖИ

КЕРУБИНИ ЛУИДЖИ - композитор и музыкальный теоретик.

Член Института Фран­ции (1815 год). По происхождению итальянец. Первоначально учился музыке у своего отца, Бартоломео Керубини, аккомпаниатора театра «Пергола» (Флоренция). Завершил музыкальное образование в Болонье у Дж. Сарти (контрапункт).

Дебютировал как церковный композитор (Месса, 1773 год). В 1780 году в Александрии была поставлена первая опера-сериа Керубини - «Квинт Фабий» (либретто А. Дзено, переработана в 1783 году). В 1782-1788 годах писал для театров Италии оперы-сериа (в том числе «Адриан в Сирии», 1782 год, «Александр в Индии», 1784 год, обе на либретто П. Ме­та­ста­зио ) и оперы-буффа (в том числе «Жених трёх и муж ни одной», 1783 год, либретто Ф. Ливиньи).

В 1784-86 годах придворный композитор в Лондоне, где были поставлены пастиччо «Деметрий» (1785 год, либретто Метастазио), опера-буффа «Мнимая принцесса» (1785 год, либретто Ливиньи) и опера-сериа «Юлий Сабин» (1786 год, либретто Метастазио). В 1786 году обосновался во Франции, в 1789-1792 годах дирижировал спектаклями итальянской оперной труппы в Париже. Во время Французской революции конца XVIII века писал музыку для массовых празднеств, траурных церемоний, в том числе «Гимн Пантеону» (ко дню перенесения в Пантеон останков Марата), «Гимн братству», «Песни Десятого августа», а также марши для оркестра Национальной гвардии.

Преподавал в школе Национальной гвардии, с 1795 года (со дня основания) инспектор и преподаватель Па­риж­ской консерватории (с 1816 года профессор, в 1822-1842 годах директор). Под его руководством консерватория стала одним из лучших музыкальных учебных заведений Европы. Керубини принадлежит ряд музыкальных трактатов, учебных пособий, в том числе «Курс контрапункта и фуги» (1835 год). В позднем творчестве самобытны произведения преимущественно духовных жанров.

С Францией связан расцвет оперного творчества Керубини (первая опера, поставленная в Париже, - «Демофонт», 1788 год, либретто Ж. Ф. Мар­мон­те­ля ). Керубини завершил классическую эпоху оперного искусства XVIII века, синтезировав лучшие традиции итальянской оперы (Н. Йоммелли, Т. Траэтта) и героической драмы К. В. Глюка. Уже в «Демофонте» Керубини стремился к передаче контрастной динамики драматического действия, равновесию вокальных и оркестровых партий. Образцы позднего оперного классицизма - произведения Керубини на античные сюжеты: насыщенная высокой патетикой «Медея» (1797 год, либретто Ф. Б. Гофмана по одноимённой трагедии Еврипида, Театр «Фейдо», Париж), опера-балет «Анакреонт, или Мимолётная любовь» (1803 год, либретто К. Р. Мендуза, Парижская опера).

Один из создателей нового музыкально-сценического жанра - «оперы спасения»: «Лодоиска» (1791 год, либретто К. Ф. Фийет-Лоро, Театр «Фейдо»), «Элиза, или Путешествие на ледники Сен-Бернара» (1794 год, либретто Ж. А. де Сен-Кира, там же), «Два дня, или Водовоз» (1800 год, либретто Ж. Буйи, там же). Для оперного стиля Керубини характерны мужественная простота и классическая ясность, «говорящие» инструментальные речитативы, свобода и выразительность мелодики, лейтмотивы. Большую роль в эволюции инструментальной музыки конца XVIII- начала XIX века сыграли увертюры и интродукции-антракты его опер. Церковная музыка Керубини отличается безупречным полифоническим мастерством (популярен Реквием с-moll, 1816 год). Музыку Керубини высоко ценили Л. ван Бетховен и М. И. Глин­ка .

Среди других сочинений: 6 квартетов (1814, 1829, 1834, 1835, 1835, 1837 годы), квинтет (1837 год); для фортепиано - Фантазия (1810 год), 6 сонат; для голоса - 77 романсов, ноктюрны, канцоны, песни, оды, 2-, 3-, 4-голосные каноны и др. Награждён орденом Почётного легиона (1842 год).

Сочинения:

Cours de contrepoint et de fugue. P., 1835.

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