КЁРТЕН ДЖОН ДЖОЗЕФ АМБРОУС

Кёртен (Кэртин, англ. Curtin), Джон Джозеф Амброус (08.01.1885, Кресуик, Виктория — 05.07.1945, Канберра) — австралийский государственный и политический деятель.

С 1906—1907 активно сотрудничал с Лейбористской партией (ЛП) Австралии, печатался в социалистической прессе. С 1918 — редактор газеты «Westralian Worker» в г. Перт, читал лекции в Университете Западной Австралии. В 1920—1925 — президент Западно-австралийского округа Австралийской ассоциации журналистов. К. был ведущей фигурой в рабочем движении Австралии, в 1924 представлял ЛП на конференции Международной рабочей организации в Женеве. С 1928 депутат парламента. Великая депрессия, уход в отставку лейбористского правительства Д. Скаллина, а также личные проблемы привели в 1931 к потере К. места в парламенте. Смог вернуться в палату по результатам выборов 1934, в 1935 заменил Скаллина на посту лидера ЛП и оставался им до конца жизни. После начала Второй мировой войны выступил против введения всеобщей воинской повинности и отказался от формирования коалиционного правительства, побоявшись раскола в ЛП. 7 октября 1941 К. был избран премьер-министром Австралийского союза с перевесом в один голос. С началом наступления японцев на Тихом океане в 1941 в Австралии было объявлено военное положение. Промышленность была разделена на отрасли, имеющие первостепенное значение для военных целей, и так называемые несущественные. Правительство К. ввело твердые цены, нормирование продовольствия и контроль над прибылью. В 1941 принял на себя исполнение обязанностей министра по координации оборонительных мероприятий, а в 1942 — также и министра обороны. По его инициативе были передислоцированы австралийские части с Ближнего Востока в Австралию и Новую Гвинею для защиты от возможного нападения Японии. В апреле 1942 по инициативе К. был заключен военный оборонительный союз с США, а командование австралийскими войсками передано американскому генералу Д. Макартуру . «Акт об обороне» был дополнен пунктом, разрешающим посылать призывников за пределы страны. Австралийские экспедиционные силы участвовали в борьбе против японских десантов в Новой Гвинее и на Соломоновых островах, а в составе британской армии — в операциях в Средиземноморье. В 1942 Австралия ратифицировала Вестминстерский статут 1931 о правах доминионов , по которому она получила право принимать законы, касающиеся ее национальной независимости. В этот период было расширено социальное законодательство — приняты законы о пенсиях вдов (1942, 1943), об определении условий для найма на работу женщин (1942), закон о вещании (1942, действовал до 1992), о пособии по безработице и болезни (1944). Умер в должности премьер-министра в своем кабинете.

Лит.: Залесский К. А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники СССР. М., 2004; Carroll B. Australia’s Prime Ministers: From Barton to Howard. Dural, 2004; Dowsing I. Curtin of Australia. Melbourne, 1969; Wurth B. Saving Australia: Curtin’s Secret Peace with Japan. South Melbourne, Victoria, 2006.