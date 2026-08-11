КЕРСНОВСКИЙ АНТОН АНТОНОВИЧ

Русский публицист и военный историк.

Род Керсновских, по всей видимости, был польским, однако обрусел задолго до рождения Антона Антоновича. Его отец был известным и уважаемым в Одессе юристом. В 1919 году он был арестован Одесским ЧК и чудом избежал гибели. Потрясенный арестом отца, Антон Керсновский, которому тогда было всего 14 лет, ушел добровольцем к белым.

После поражения белых армий, Керсновский оказался в Европе и занялся своим образованием. Некоторое время он учился в Вене в консульской академии, затем продолжил учебу во Франции, в университете Дижона. Кроме того, молодой русский эмигрант прослушал курс в Сен-Сирской военной школе. Во второй половине 1920-х годов Керсновский перебрался в Париж, где вел жизнь, полную лишений, посвящая все время научным занятиям в библиотеке и архивах. Ему приходилось обеспечивать себя литературным трудом, сотрудничая с русскими эмигрантскими изданиями. Статьи Керсновского были посвящены, главным образом, анализу современных вооруженных сил различных государств. Молодого и талантливого публициста поддерживал полковник Н.П. Рклицкий, редактировавший газету «Царский вестник» и предоставивший полосы этого издания Керсновскому.

Главным трудом Керсновского стала четырехтомная «История русской армии», издававшаяся в Белграде в 1933-1938 годах. Книга была написана ярким и увлекательным языком, часто острым и злободневным. Автор не скрывал в ней своих монархических убеждений и антинемецких взглядов. Замысел Керсновского был шире, чем конечное воплощение. Предполагалось, что «История русской армии» должна была быть дополнена историями отдельных родов войск, военного быта армии и ее выдающихся подвигов. Так или иначе, книга стала событием в военной литературе русской эмиграции и нашла живой отклик.

Керсновский резко осуждал в своем труде всякое отступление русской дипломатии от того, что считал национальными интересами России. Он осуждал подражания и отход от самобытных воинских традиций, воплощением которых считал Петра I, Румянцева и особенно Суворова. Подлинным ценностям русской армии противопоставлялся материализм русской интеллигенции, который довел страну до революции, погубившей и Россию, и ее армию. Хотя многие мысли Керсновского о русской армии были меткими и прозорливыми, нередко в его труде ярко выраженная патриотическая позиция и широта обобщений мешала более взвешенному анализу.

Размышления над судьбой русской военной школы привели Керсновского к написанию книги «Философия войны». В этой книге автор утверждает, что в основе русской военной доктрины должно лежать превосходство духа над материей. В строительстве армии следует опираться на православие, патриотизм и суворовские принципы, а сама армия должна действовать только в соответствие с национальными интересами России.

Жизнь Керсновского оборвалась рано и трагически. В 1940 году он был призван во французскую армию и получил тяжелое ранение в бою под Доммартеном. Демобилизованный по ранению, он жил в оккупированном Париже, страдая от туберкулеза, и умер в нищете в 1944 году. Его супруга не перенесла смерти мужа и покончила с собой.

В 1990-е годы почти одновременно в России вышли книги Антона Керсновского и воспоминания его сестры Евфросиньи, прошедшей лагеря в Советском Союзе. Эти издания стали настоящим событием. «История русской армии» скоро стала доступна в открытом доступе в интернете. Это, наряду с увлекательностью и полемичностью книги, а также отсутствием аналогов, предопределило ее чрезвычайный успех у широкой аудитории. Керсновский стал одним из самых читаемых военных историков в России.

Сочинения:

Об американской артиллерии (1927) Германская конная дивизия военного времени (1927—1932) Сущность французской военной реформы (1927—1932) Организация броневых сил Красной армии (1927—1932) Вооружение Италии (1927—1932) Японская армия (1927—1932) Упущенная возможность (1927—1932) Ко второй гражданской войне (1927—1932) Военизация страны (1927—1932) Наша будущая малая армия (1927—1932)

Наш будущий офицерский корпус (1927—1932) История русской армии (1933-1938) Философия войны (1932—1939)