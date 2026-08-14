КЭРРОЛЛ ЛЬЮИС
КЭРРОЛЛ ЛЬЮИС - английский писатель, математик.
Родился в семье приходского священника. Окончил колледж Крайст-черч в Оксфорде (1854 год), в котором в 1855-1881 годах преподавал математику. В 1867 года совершил путешествие в Россию, побывав в Москве, Санкт-Петербурге, на ярмарке в Нижнем Новгороде [впечатления от этой поездки отразились в книге «Дневник путешествия в Россию 1867 года» («Russian journal», опубликован посмертно в 1935 году, русский перевод 2004 года)].
Впервые выступил под псевдонимом Кэрролл в 1856 году (стихотворение «Одиночество», «Solitude»). Всемирную известность Кэрроллу принесли сказочные повести «Приключения Алисы в стране чудес» («Alice’s adventures in Wonderland», 1865 год; 1-й русский анонимный перевод под заглавием «Соня в царстве сна», 1879 год; перевод В.В. Набокова под псевдонимом В. Сирин, озаглавленный «Аня в стране чудес», 1923 год) и её продолжение - «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса» («Through the looking-glass, and what Alice found there», 1871 год; 1-й русский перевод В.А. Азова, псевдоним поэта В.А. Ашкенази, стихи в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник, под заглавием «Алиса в Зазеркалье», 1924 год), сочетавшие черты фольклорной и литературной сказки и ставшие, наряду с произведениями Э. Лира, яркими образцами так называемой литературы нонсенса (бессмыслицы).
Эксцентричные и ироничные, повести-сказки Кэрролл выворачивают наизнанку чопорную и размеренную викторианскую действительность, создавая на её месте алогичный и абсурдный мир, в котором явь и сон, реальность и её отражение становятся неразличимыми. Сказки Кэрролла насыщены пародийными аллюзиями на известные литературные тексты, неологизмами и каламбурами (многие неологизмы Кэрролла вошли в английский язык, а некоторые выражения стали крылатыми словами), причём словесная игра часто служит развитию сюжета. Задуманные для детей, произведения Кэрролла очень быстро перешли в разряд «взрослой» литературы и породили множество интерпретаций.
Среди других произведений Кэрролла: поэма-нонсенс «Охота на Снарка» («The hunting of the Snark», 1876 год, русский перевод 1990 года), роман «Сильви и Бруно» («Sylvie and Bruno», vol. 1-2, 1889-1893 годы), стихи, памфлеты, эссе, загадки, головоломки и др.; работы по математике: «Евклид и его современные соперники» («Euclid and his modern rivals», 1879 год), «Символическая логика» («Symbolic logic», часть 1, 1896 год; часть 2, опубликована посмертно в 1977 году) и др. Увлекался фотографией; фотопортреты (преимущественно детей), выполненные Кэрроллом, имели успех. В 1969 году было создано Британское общество Льюиса Кэрролла (филиалы - в США и Канаде).
Cочинения:
The diaries / Ed. by R. L. Green. L., 1953. Vol. 1–2;
The annotated Alice. Alice’s adventures in Wonderland and Through the looking- glass / Ed. by M. Gardner. N. Y., 1960;
The works / Ed. by R. L. Green. L., 1965;
История с узелками. М., 1985;
Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Пер. Н. М. Демуровой. М., 1990;
Логическая игра. М., 1991;
Дневник путешествия в Россию 1867 г.
Пища для ума. «Месть Бруно» и другие рассказы. М., 2004.
Автор статьи: Т. А. Васильчук.