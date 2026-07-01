КЁРНЕР ТЕОДОР

КЁРНЕР ТЕОДОР - австрийский государственный, политический и военный деятель.

Окон­чил во­енную шко­лу и во­енно-тех­ническую ака­де­мию в Ве­не (1894 год), во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны - генерал, начальник штаба австрийской армии на Итальянском фронте. С 1918 года начальник отдела в военном министерстве, в 1924 году вышел в отставку. В том же году вступил в Социал-демократическую рабочую партию Австрии (СДРПА, смотрите в статье Социалистическая партия Австрии, СПА), член центрального руководства республиканского шуцбунда.

В 1924-1934 годах член бундесрата, в 1933-1934 годах его председатель. После поражения Февральского вооружённого выступления 1934 года был арестован. В 1935-1945 годах занимался наукой, писал работы по военному делу и языкознанию. После провала за­го­во­ра 20 ию­ля 1944 года ​ вновь арестован. В 1945-1951 годах бургомистр Вены, депутат от СПА нижней палаты парламента (национального совета).

В 1951-1957 годах президент Австрии. Являлся активным сторонником сотрудничества СПА с Австрийской народной партией в рамках «большой коалиции», в 1953 году выступил против включения в состав правительства представителей правого Союза независимых, вошедшего в 1955 году в Австрийскую партию свободы. В 1953 году учредил фонд своего имени для поддержки науки и культуры.

Сочинения:

Auf Vorposten: ausgewählte Schriften 1928–1938 / Hrsg. von I. Duczynska. W., 1977.

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