КЁРНЕР КАРЛ ТЕОДОР

КЁРНЕР КАРЛ ТЕОДОР - немецкий писатель.

Сын К. Г. Кёрнера, близкого друга Ф. Шиллера. В 1808-1810 годах учился в Горной академии во Фрайберге; продолжил обучение в университетах Лейпцига, Берлина, Вены (1810-1811 годы). В 1813 году примкнул к антинаполеоновскому освободительному движению; смертельно ранен в бою.

Литературный дебют - по­этический сборник «Бутоны» («Knospen», 1810 год), пронизанный романтичными мотивами. Комедии Кернера [«Невеста» («Die Braut», 1811 год), «Зелёное домино» («Der grüne Domino», 1811 год), «Ночной сторож» («Der Nachtwächter», 1812 год)] отразили влияние А. Ко­це­бу ; дра­мы [«Тони» («Toni», 1812 год, русский перевод 1831 год), «Розамунда» («Rosamunde», 1812 год, русский перевод 1833 год), а также принёсшая широкую известность тра­ге­дия «Цри­ни» («Zriny», 1812 год, русский перевод 1847 год)] - Ф. Шиллера и Г. фон Клейста.

Большой резонанс имели патриотические песни Кернера: сборники «Двенадцать свободных немецких стихотворений» («Zwölf freie deutsche Gedichte», 1813 год) и «Лира и меч» («Leyer und Schwerdt», опубликован посмертно в 1814 году).

Сочинения:

Не­мец­кие по­эты в био­гра­фи­ях и об­раз­цах / Под ред. Н. В. Гер­бе­ля. СПб., 1877. С. 410–415

Werke / Hrsg. von A. Stern. Stuttg., 1890–1891. Bd 1–3

Werke / Hrsg. von H. Zimmer. Lpz., 1893. Bd 1–2.

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