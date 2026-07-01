КЕРМАНШАХ

КЕРМАНШАХ - Го­род на за­па­де Ира­на, административный центр ос­та­на (про­вин­ции) Кер­ман­шах.

Население 800,4 тысяч человек (2008 год). Расположен в горах Загрос, на высоте 1600 м, на автомагистрали Тегеран - Багдад (Ирак). Узел автодорог на Исламабаде-Герб, Сенендедж, Хамадан. Аэропорт.

Ос­но­ван в IV веке ша­хом Бах­ра­мом IV из ди­на­стии Са­са­ни­дов, слу­жил лет­ней ре­зи­ден­ци­ей. В 640 году за­воё­ван ара­ба­ми. В XI веке, на­хо­дясь под вла­стью сель­джу­ков, был главным го­ро­дом провинции Кур­ди­стан . Ук­ре­п­лён при Се­фе­ви­дах и Кад­жа­рах . В 1720-1730-х годах и 1915-1917 годах захватывался турками. Пострадал в период ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Университет Рази (1974 год), Университет медицинских наук (1986 год). Музей этнологии.

Важный торгово-промышленный центр. Нефтеперерабатывающий завод (1935 год, нефть поступает по нефтепроводу с месторождения Нефтшах). Предприятия лёгкой (текстильной, кожевенно-обувной и др.), пищевой (в том числе сахарной), стекольной промышленности. Ковроткачество. Производство стройматериалов (цемент и др.).

В 5 км к северо-востоку от Керманшаха - комплекс Таге-Бостан, состоящий из высеченных в скале сводчатых гротов (385 малых и около 600 больших); их стены и фасады оформлены рельефами; близ малого грота - скальный рельеф IV века. В 30 км от Керманшаха - комплекс наскальных рельефов и надписей Бехистун.

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