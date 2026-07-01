КЕРМАНШАХ
КЕРМАНШАХ - Город на западе Ирана, административный центр остана (провинции) Керманшах.
Население 800,4 тысяч человек (2008 год). Расположен в горах Загрос, на высоте 1600 м, на автомагистрали Тегеран - Багдад (Ирак). Узел автодорог на Исламабаде-Герб, Сенендедж, Хамадан. Аэропорт.
Основан в IV веке шахом Бахрамом IV из династии Сасанидов, служил летней резиденцией. В 640 году завоёван арабами. В XI веке, находясь под властью сельджуков, был главным городом провинции Курдистан. Укреплён при Сефевидах и Каджарах. В 1720-1730-х годах и 1915-1917 годах захватывался турками. Пострадал в период ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Университет Рази (1974 год), Университет медицинских наук (1986 год). Музей этнологии.
Важный торгово-промышленный центр. Нефтеперерабатывающий завод (1935 год, нефть поступает по нефтепроводу с месторождения Нефтшах). Предприятия лёгкой (текстильной, кожевенно-обувной и др.), пищевой (в том числе сахарной), стекольной промышленности. Ковроткачество. Производство стройматериалов (цемент и др.).
В 5 км к северо-востоку от Керманшаха - комплекс Таге-Бостан, состоящий из высеченных в скале сводчатых гротов (385 малых и около 600 больших); их стены и фасады оформлены рельефами; близ малого грота - скальный рельеф IV века. В 30 км от Керманшаха - комплекс наскальных рельефов и надписей Бехистун.