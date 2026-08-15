КЕРКУАН

КЕРКУАН - древний пунический город в Тунисе на побережье Средиземного моря, на полуострове Кап-Бон, к северо-востоку от города Келибия.

Основан финикийцами не позднее VI века до нашей эры. В период расцвета в Керкуане проживало более 2 тысяч человек. Покинут карфагенянами во время Пу­ни­че­ских войн (III-II века до нашей эры).

Город площадью 8 га окружала двойная крепостная стена. Керкуан не был заселён римлянами и сохранил прямоугольную планировку с широкими главными улицами, нижнюю часть застройки (ямы для производства пурпура, цистерны для питьевой воды; декорированные стуком и напольной мо­заи­кой до­ма с ван­на­ми, вы­пол­нен­ны­ми из ро­зо­во­го кам­ня).

Сохранились также фундаменты и часть стен храмов с широкими входами и возвышающимися алтарями. Раскопки с 1952 года. Музей (керамика, скульптура, атрибуты поклонения богине Танит, украшения пунического периода).

Вместе с расположенным поблизости пуническим нек­ро­по­лем Керкуан включён в список Всемирного наследия как единственный не перестроенный римлянами пунический город.

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