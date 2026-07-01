КЁРКПАТРИК РАЛФ
КЁРКПАТРИК РАЛФ - американский клавесинист и музыковед.
В 1931 году окончил колледж изящных искусств при Гарвардском университете, в 1931-1932 годах стажировался у В. Ландовской (клавесин) и Н. Буланже (теория музыки), затем - у А. Долмеча и Г. Рамина. Дебютировал как клавесинист в 1930 году в США, в 1946 году как исполнитель на клавикорде. Основу репертуара составляла музыка барокко, в том числе все клавирные сочинения И. С. Баха, Д. Скарлатти. Сочинения В. А. Моцарта
Керкпатрик исполнял на старинном (молоточковом) фортепиано. Прославился как исследователь творчества Д. Скарлатти, исполнительских стилей XVIII века. Его фундаментальный труд «D. Scarlatti» (1953 год) включает каталог (с ценными палеографическими данными) всех клавирных сочинений Скарлатти (нумерация сонат по этому каталогу стала общепринятой). Преподавал в университетах США, в 1965-1976 годах профессор Йельского университета.
Сочинения:
Interpreting Bach’s Well-tempered clavier. New Haven, 1984; Early years. N. Y., 1985.