КЁРКПАТРИК РАЛФ

КЁРКПАТРИК РАЛФ - американский клавесинист и музыковед.

В 1931 году окон­чил кол­ледж изящ­ных ис­кусств при Гар­вард­ском университете, в 1931-1932 годах ста­жи­ро­вал­ся у В. Лан­дов­ской (клавесин) и Н. Буланже (теория музыки), затем - у А. Долмеча и Г. Рамина. Дебютировал как клавесинист в 1930 году в США, в 1946 году как исполнитель на клавикорде. Основу репертуара составляла музыка барокко, в том числе все клавирные сочинения И. С. Баха, Д. Скарлатти. Сочинения В. А. Мо­цар­та

Керкпатрик исполнял на старинном (молоточковом) фортепиано. Прославился как исследователь творчества Д. Скарлатти, исполнительских стилей XVIII века. Его фундаментальный труд «D. Scarlatti» (1953 год) включает каталог (с ценными па­лео­гра­фическими дан­ны­ми) всех кла­вир­ных со­чи­не­ний Скар­лат­ти (ну­ме­ра­ция со­нат по это­му ка­та­ло­гу ста­ла об­ще­приня­той). Пре­по­да­вал в уни­вер­си­те­тах США, в 1965-1976 годах профессор Йельского университета.

Сочинения:

Interpreting Bach’s Well-tempered clavier. New Haven, 1984; Early years. N. Y., 1985.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)