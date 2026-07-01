КЕРКИРА, КОРКИРА (др.-греч. Κέρκυρα, Κόρκυρα)

Cамый северный остров из группы Ионических островов, ныне Корфу.

Площадь Керкиры составляет 593 кв. км, высшая точка – 906 м (гора Пантократор). Рельеф северной части острова горист, южная представляет собой невысокую холмистую полосу. Название острова происходит от имени нимфы Керкиры, в которую влюбился Посейдон и назвал ее именем остров, позже у них родился сын Феак – родоначальник гомеровских феаков. По другой версии, Керкира – искаженная форма слова « Горгона », демона, побежденного Беллерофонтом (мифологическая традиция и ее связывала с Посейдоном). Керкиру отождествляют с гомеровской Схерией.

Заселение острова происходит в эпоху неолита; культура раннего бронзового века имеет сходство с культурами в Кампании и Апулии. В историческое время Керкира – важный транзитный пункт на пути из Греции в Италию. В 734 г. на Керкиру была выведена колония коринфянами под руководством Херсикрата из рода Бакхиадов, получившая название Керкира. У города было три гавани, что делало его крупным торговым центром. Керкиряне и коринфяне вывели несколько совместных колоний (Эпидамн и Аполлонию), но отношения между ними не всегда были безоблачны. Керкира сражалась с Коринфом ок. 660 г. до н.э. (первая морская битва в истории Греции – Thuc. I,13) и, возможно, способствовала свержению династии Бакхиадов. Периандр восстановил власть Коринфа над островом, но позже Керкира вернула независимость.

После этого она проводила активную антикоринфскую политику, не участвуя в Греко-персидских войнах, хотя и собрала второй по величине греческий флот в 60 кораблей, и противодействуя расширению влияния коринфян в Адриатическом море. Волнения в Эпидамне привели к новому столкновению с Коринфом, и Керкира заключила союз с Афинами. Афины в 435 г. до н.э. отправили флот на Керкиру и приняли участие в битве при Сиботских островах. В Пелопоннесской войне остров выступил на стороне Афин, но после двух попыток олигархических переворотов (427 и 425 гг. до н.э.) его активность упала и он стал базой афинского флота, а после третьего восстания олигархов в 410 г. до н.э., также окончившегося неудачей, перестал принимать участие в войне. В 375 г. до н.э. город вошел во II Афинский морской союз. В эллинистический период Керкира переходила из рук в руки, подчиняясь спартанцу Клеониму, Агафоклу, Пирру. В 229 г. до н.э. остров захватили иллирийцы, но их вскоре разбили римляне.

В 148 г. до н.э. Керкира была включена в состав провинции Македония. В период гражданских войн остров поддерживал Помпея против Цезаря и Марка Антония против Октавиана. Позже Клавдий объявил Керкиру свободным городом.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев