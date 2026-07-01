КЕРКИНИТИДА

КЕРКИНИТИДА - античный город в Северо-Западном Кры­му.

Остатки находятся на территории современной Евпатории, на Карантинном мысу. Впервые упоминается Гекатеем Милетским (около 500 до нашей эры). Археологические исследования П. О. Бурачкова (1873 год, 1880 год), Н. Ф. Романченко (1893 год, 1895-1897 годы), Л. А. Моисеева (1916-1918 годы,1929 год; идентифицировал Керкинитиду), В. Ф. Штифтара (1932 год), П. Н. Шульца (1934 год, 1937 год, 1941 год), М. А. Наливкиной (1950- 1952 годы), Б. Ю. Михлина (1975 год), систематические - О. И. Домбровского (с 1979 года), В. А. Кутайсова (с 1981 года).

Керкинитида основана в середине - 3-й четверти VI века до нашей эры, вероятнее всего, выходцами с Ионийских островов; до 3-й четверти IV века была независимым по­ли­сом . 2-3 поколения первых поселенцев жили в землянках, застройка имела регулярный характер. В 470-460-х годах из-за возросшей активности скифов территорию Керкинитиды (около 8 га) обнесли крепостными стенами с квадратными башнями (около 5х5 м). Внутреннее пространство было поделено на кварталы, разбитые на 160-170 примерно одинаковых по величине домовладений с наземными постройками.

При раскопках Керкинитиды найдены литые монеты в форме наконечника стрелы («стрелки») VII-V века иногороднего происхождения, а также монеты собственного выпуска в виде двухлопастной «стрелки» (1-я треть V века) и «рыбки», изготовленные в форме рыбы с одной стороны и «стрелки» - с другой (2-я четверть V века). В конце 3-й четверти V века были выпущены круглые литые монеты двух номиналов (в соотношении 7:1) с изображением рыбы и сокращённым названием города (КА, К). Монеты меньшего номинала обменивались на две «рыбки». В середине IV века выпущены первые чеканные монеты Керкинитиды.

Вероятно, Керкинитида входила в 1-й Де­лос­ский со­юз . Земельные наделы граждан Керкинитиды (по 4,5-5,0 га) располагались на площади около 1300-1400 га, полосой вдоль берега моря, между Биюк-Мойнакским и Сасык-Сивашским озёрами; основные сельскохозяйственные культуры - зерновые. В середине IV века, в связи с противостоянием Херсонесу, реконструирована оборонительная система Керкинитиды. Присоединена к Херсонесскому государству в 3-й четверти IV века, став его вторым по значению городом. В Керкинитиде прекращён выпуск монеты, продажа зерна производилась через рынок Херсонеса и т.д.

В III-II веках Керкинитида подвергалась нападениям скифов и около середины II века захвачена ими, но в конце II века до нашей эры, во время 2-го похода Диофанта, отвоёвана и возвращена Херсонесу. В начале нашей эры Керкинитида превратилась в небольшое поселение (позднейшие находки II- начала III века). С северо-запада к городу примыкал некрополь. До середины IV века до нашей эры преобладали плитовые могилы, ионийская и аттическая керамика; в IV-II веках, как и в Херсонесе, - грунтовые и плитовые могилы, трупосожжения с помещением праха в урну, найдены надгробия, выполненные в мастерских Херсонеса. Среди находок в Керкинитиде - надписи, монеты, предметы импорта и др.

Иллюстрация:

Кер­ки­ни­ти­да. Из­об­ра­же­ние Де­мет­ры. Тер­ра­ко­та. 1-я пол. 4 в. до н. э. Архив БРЭ.

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