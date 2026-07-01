КЕРИМ-ХАН ЗЕНД МОХАММАД

КЕРИМ-ХАН ЗЕНД МОХАММАД - пра­ви­тель Ира­на (1760-1779 годы), ос­но­ва­тель ди­на­стии Зен­дов (1760-1794 годы).

Был одним из военачальников Надир-шаха Афшара, после гибели которого в 1747 году участвовал в развернувшейся в Иране борьбе за власть, занял Исфахан, Шираз и западные районы Ирана. В 1775-1776 годах присоединил к своим владениям принадлежавший Ос­ман­ской им­пе­рии порт Басру на побережье Персидского залива.

Став в 1760 году полновластным правителем страны, сохранял титул вакиля (регента) при номинальном шахе Исмаиле III из рода Сефевидов до его смерти в 1777 году. Власть Керим-хана Зенда распространялась на всю территорию Ирана, исключая Хорасан. Столицей государства стал Шираз, где при Керим-хане Зенде был возведён ряд значительных сооружений общественного назначения.

Керим-хан Зенд получил известность как энергичный, но осторожный правитель, умелый администратор, покровитель искусств, ремёсел и торговли. Годы его правления стали периодом относительного спокойствия в Иране и преодоления хозяйственной разрухи, вызванной предшествующим периодом феодальных усобиц.

Была упорядочена система взимания податей, возросло производство, восстановлены связи между регионами страны. Возобновившиеся после смерти Керим-хана Зенда феодальные распри продолжались более четверти века и закончились победой группировки Кад­жа­ров , ос­но­вав­ших в 1796 году но­вую пра­вя­щую ди­на­стию Ира­на.

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