КЭРИ ТОМАС

КЭРИ ТОМАС - английский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Окс­фор­де и Лон­до­не. Слу­жил сек­ре­та­рём в по­соль­ских мис­си­ях в Ве­не­ции, Гаа­ге, Па­ри­же. В начале 1620-х годов Кэри сбли­зил­ся с Б. Джон­со­ном и по­эта­ми его кру­га. Как по­эт де­бю­ти­ро­вал в 1622 году.

По­эзия Кэри (лю­бов­ная ли­ри­ка, сти­хи «на слу­чай», скорб­ные эле­гии, по­сла­ния и др.), от­разив­шая влия­ние Дж. Ма­ри­но , ост­ро­ум­на и иро­нич­на, от­ли­ча­ет­ся тща­тель­ной от­дел­кой фор­мы, изя­ще­ст­вом и лёг­ко­стью язы­ка. Мно­гие из сти­хо­тво­ре­ний Кэри об­ра­ще­ны к не­кой Се­лии. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных сти­хотворных про­из­ве­де­ний Кэри: «Эле­гия на смерть де­ка­на со­бо­ра Святого Пав­ла д-ра Джо­на Дон­на» («An elegy upon the death of the dean of St. Paul’s Dr. John Donne»), где Кэри про­слав­ля­ет Дж. Дон­на за его вклад в раз­ви­тие английского язы­ка и по­эзии; по­сла­ние «К Бе­ну Джон­со­ну по по­во­ду его оды о дерз­но­ве­нии…» («To Ben Jonson upon occasion of his ode of defiance…», оба 1631), в ко­то­ром Кэри так­же из­ло­жил свои тео­ре­ти­ко-литературные взгля­ды.

Фри­воль­ное по­сла­ние «Бла­жен­ст­во» («The rapture», 1630-е годы) при­нес­ло Кэри ре­пу­та­цию ли­бер­ти­на. Един­ст­вен­ное дра­ма­тическое про­из­ве­де­ние Кэри - мас­ка «Не­бо Бри­та­нии» («Coelum Britanni­cum», 1634 год).

Сочинения:

The poems. 2nd ed. L., 1964.