КЭРИ ТОМАС
КЭРИ ТОМАС - английский поэт.
Родился в семье адвоката. Получил образование в Оксфорде и Лондоне. Служил секретарём в посольских миссиях в Венеции, Гааге, Париже. В начале 1620-х годов Кэри сблизился с Б. Джонсоном и поэтами его круга. Как поэт дебютировал в 1622 году.
Поэзия Кэри (любовная лирика, стихи «на случай», скорбные элегии, послания и др.), отразившая влияние Дж. Марино, остроумна и иронична, отличается тщательной отделкой формы, изяществом и лёгкостью языка. Многие из стихотворений Кэри обращены к некой Селии. Среди наиболее значительных стихотворных произведений Кэри: «Элегия на смерть декана собора Святого Павла д-ра Джона Донна» («An elegy upon the death of the dean of St. Paul’s Dr. John Donne»), где Кэри прославляет Дж. Донна за его вклад в развитие английского языка и поэзии; послание «К Бену Джонсону по поводу его оды о дерзновении…» («To Ben Jonson upon occasion of his ode of defiance…», оба 1631), в котором Кэри также изложил свои теоретико-литературные взгляды.
Фривольное послание «Блаженство» («The rapture», 1630-е годы) принесло Кэри репутацию либертина. Единственное драматическое произведение Кэри - маска «Небо Британии» («Coelum Britannicum», 1634 год).
Сочинения:
The poems. 2nd ed. L., 1964.