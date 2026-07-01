КЕРГОМАР ПОЛИНА

КЕРГОМАР ПОЛИНА - французский педагог, теоретик и практик дошкольного воспитания .

В 1879-1917 годах главный инспектор материнских школ; участник реформы народного образования во Франции в 1881-1882 годах. В 1911 году организовала курсы для воспитательниц материнских школ (с 1925 года имени Кергомар). Редактор педагогического журнала «L’Ami de l’enfance» («Друг детства», 1881-1886 годы).

По инициативе Кергомар осуществлено преобразование до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний Франции; вместо приютов для дневного надзора за детьми в 1881 году были организованы материнские школы. Кергомар отвергала идеалистическую концепцию развития личности ребёнка как процесс его самопроизвольного, спонтанного развития, а также взгляд на воспитание лишь как на побуждение к проявлению ребёнком данных ему природой интересов и потребностей, поскольку такое воспитание не может формировать у него необходимые личностные качества.

Считала, что естественный процесс развития ребёнка происходит под руководством взрослых, и подчёркивала значение этого руководства в становлении личности ребёнка. Разработанная под руководством Кергомар программа воспитания в материнских школах (1882, 1887 годы) с небольшими изменениями применяется и поныне.

Сочинения:

До­шко­ль­ное вос­пи­та­ние и дет­ские са­ды во Фран­ции. М., 1911.

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