КЕРЕТАРО
КЕРЕТАРО - город в центральной части Мексики, административный центр штата Керетаро.
Нас. 658,2 тыс. чел. (2008); с муниципалитетами Коррехидора и Эль-Маркес образует гор. агломерацию с нас. 978,7 тыс. чел. Расположен в долине Керетаро, в юж. части Мексиканского нагорья, на высоте ок. 1800 м. Через К. проходят важные федеральные трассы, связывающие крупнейшие города страны (Мехико с Монтерреем, Гвадалахарой), штаты севера и юга Мексики. Междунар. аэропорт К. (в 22 км от города; открыт в 2004; около 260 тыс. пассажиров в 2007); аэропорт «Фернандо Эспиноса Гутьеррес» (региональные перевозки).
К. – древний индейский город, входил в состав государства ацтеков. В 1531 захвачен исп. конкистадорами. Статус города с 1655. В 1726 для водоснабжения К. был сооружён акведук (действовал до 1970). В 1810 один из центров антииспанского восстания под рук. М. Идальго-и-Костильи. В 1867 в период англо-франко-испанской интервенции в Мексику в 1861–67 в К. был пленён и расстрелян имп. Максимилиан I Габсбург. В 1916–17 в К. заседал чрезвычайный конгресс, выработавший конституцию Мексики.
Совр. планировка города с пешеходными улицами «андадорес» (арх. И. М. Касас) была разработана в 18 в. В стиле барокко построены богатые дворцы с причудливыми (многолопастными, фестончатыми и др.) очертаниями арок галерей внутр. дворов (особняк Вильяр-дель-Агила, 1726–35, и др.), церкви с колоннами на зап. фасадах и пышным декором в интерьерах и примыкающих дворах (Ла-Конгрегасьон, 1674–80, арх. Х. де Баяс Дельгадо; Сан-Фелипе-Нери, 1786–1804, с 1921 – собор), а также монастыри: Ла-Крус (1682), Сан-Франсиско (16–17 вв., расширен в 1727; интерьеры собора с потолками в стиле мудехар на многолопастных арках; ныне Региональный музей), Санта-Роса (1699–1752, церковь окончена по проекту Касаса; декор интерьера с мотивами рококо – ок. 1765–92; аркбутаны в виде волют – арх. Ф. Гудиньо; купол и башня в стиле классицизма – кон. 18 – нач. 19 вв., Ф. Э. Тресгеррас), Сан-Агустин (1731–1745, Касас; клуатр с фигурной резьбой на галерее и фонтане; с 1988 Гор. музей искусств), Санта-Клара (1607–1777; церковь – 1605–62, внутр. декор с мотивами рококо – ок. 1765–92, Гудиньо и Касас; купол и башня – Тресгеррас). По проектам Тресгерраса в стиле классицизма сооружены ц. Санта-Тереса (1803–07) и фонтан Нептуна в виде триумфальной арки (1797; установлен в 1802–07). Среди построек в стиле классицизма – здание АХ (1804), театр Республики. Часовня имп. Максимилиана I Габсбурга. Памятник 100-летия независимости. Старая часть К. включена в список Всемирного наследия.
Автономный ун-т К. (основан в 1625, совр. статус с 1959); кампусы Нац. автономного ун-та и Нац. политехнич. ин-та (оба – в Мехико), Ин-та технологии и высшего образования Монтеррея; неск. негосударств. вузов. Региональный музей (1936), Гор. музей (1997). На стадионе «Коррехидора» (58 тыс. мест) в 1986 проходили матчи чемпионата мира по футболу.
Крупный экономич. центр Мексики. По объёму ВРП на душу населения (св. 14,7 тыс. долл., 2007) занимает 4-е место среди городов страны. Важный фактор развития К. – приток мигрантов из соседних городов и штатов (начался в 1970-е гг., заметно усилился к нач. 2000-х гг.). К. входит в число городов с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса (занимает 5-е место среди городов Лат. Америки и 2-е место в стране после Монтеррея; 2007, оценка). В нач. 21 в. в экономике города доминирует сфера услуг (ок. 63% занятых), в осн. торговля и банковское дело (в К. расположены филиалы и представительства многих крупных мекс. и зарубежных банков и финансовых компаний). С кон. 1990-х гг. активно развивается туризм (в 2007 город посетили более 1,1 млн. чел.) и связанные с ним гостиничный и ресторанный бизнес (св. 60 гостиниц, 2002). В пром-сти занято ок. 33% работающих. Действуют многочисл. производств. филиалы крупных европ., амер. и азиат. компаний. Ускоренному развитию пром. произ-ва в 1960–1970-е гг. способствовало создание в пределах гор. агломерации индустриальных зон «Zona Industrial Benito Juares», «Parque Industrial Querétaro», «Parque Industrial Jurica» и «Parque La Montana». Ведущие позиции принадлежат машиностроению и металлообработке (действует ок. 700 профильных предприятий). Наиболее развиты станкостроение (фрезерные, расточные, шлифовальные станки, штамповочные прессы – компания «Laycon Machinary»), произ-во технологич. оборудования для пищевой пром-сти (машины для сортировки, упаковки, дозировки сыпучих и др. продуктов – фирма «MexiMaq»), химич. индустрии (технологич. линии, приборы для контроля за загрязнением и др. – компания «Grupo Avante»), текстильного произ-ва («Casa Diaz de Máquinas de Coser», «Maquinas de Coser Thomas»). Традиционно важное место принадлежит выпуску разл. машин и оборудования для агропромышленного сектора, в т. ч. тракторов и др. с.-х. техники («AGCO de México, S. de R. L. de C. V.» – техника под торговой маркой «Massey Ferguson»), оборудования для животноводства (доильные аппараты и др. – «Servimatic»), систем орошения («Suvatuc»), машин для внесения минер. удобрений. Произ-во бытовой техники (завод компании «DAEWOO Electronics»; сборочный завод «Samsung Electronics»), пром. фильтров («Filtros y Servicios de Mexico S. A. de C. V.»). Произ-во и установка систем линий электропередачи, в т. ч. узлов для высоковольтных линий – компания TECSA («Tecnica Electromecanica Central S. A. de C. V.»). В 2008 официально открыто предприятие канад. компании «Bombardier» по выпуску комплектующих и узлов для самолётов Q400 и Challenger 850. В К. расположена мекс. штаб-квартира франц. компании «Michelin»; с 2002 в пром. зоне «Zona Industrial Benito Juares» действует завод компании по произ-ву автомобильных шин. Имеется неск. предприятий химич. индустрии, выпускающих продукцию на основе полиэтилена (Grupo Cuadro S. A. de C. V.), посуду из пластика (TRICORP S. A. de C. V.) и др. Развита пищевая пром-сть (в т. ч. выпуск продукции под торговыми марками «Kellogg’s», «Nestle», «Gerber», «Pilgrim’s Pride»); значит. произ-во кондитерских изделий. К. – центр крупного агропромышленного района (хлопчатник, зерновые, крупный рогатый скот и др.); «Rancho Capricho» – один из лидеров по произ-ву и переработке продукции животноводства (в осн. свиноводства).
Близ К. – пирамида в Коррехидоре (Эль-Пуэблито, 2-я пол. 1-го тыс.), мон. Сан-Пабло в Юрирьяпундаро (1550–66, архитекторы Д. де Чавес, П. дель Торо; церковь крепостного типа со звездчатыми сводами в апсиде и трансепте; портал в стиле платереско – 1566; фрески 16 в.). В районе К. – добыча полиметаллических руд.
Иллюстрация:
Керетаро. Собор Сан-Фелипе-Нери. 1786-1804 годы. Архив БРЭ.