КЕРЕТАРО

КЕРЕТАРО - го­род в центральной час­ти Мек­си­ки, административный центр шта­та Ке­ре­та­ро.

Нас. 658,2 тыс. чел. (2008); с му­ни­ци­па­ли­те­та­ми Кор­ре­хи­до­ра и Эль-Мар­кес об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию с нас. 978,7 тыс. чел. Рас­по­ло­жен в до­ли­не Ке­ре­та­ро, в юж. час­ти Мек­си­кан­ско­го на­го­рья, на вы­со­те ок. 1800 м. Че­рез К. про­хо­дят важ­ные фе­де­раль­ные трас­сы, свя­зы­ваю­щие круп­ней­шие го­ро­да стра­ны (Ме­хи­ко с Мон­тер­ре­ем, Гва­да­ла­ха­рой), шта­ты се­ве­ра и юга Мек­си­ки. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт К. (в 22 км от го­ро­да; от­крыт в 2004; око­ло 260 тыс. пас­са­жи­ров в 2007); аэро­порт «Фер­нан­до Эс­пи­но­са Гуть­ер­рес» (ре­гио­наль­ные пе­ре­воз­ки).

К. – древ­ний ин­дей­ский го­род, вхо­дил в со­став го­су­дар­ст­ва ац­те­ков. В 1531 за­хва­чен исп. кон­ки­ста­до­ра­ми . Ста­тус го­ро­да с 1655. В 1726 для во­до­снаб­же­ния К. был со­ору­жён ак­ве­дук (дей­ст­во­вал до 1970). В 1810 один из цен­тров ан­ти­ис­пан­ско­го вос­ста­ния под рук. М. Идаль­го-и-Кос­ти­льи. В 1867 в пе­ри­од анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ку в 1861–67 в К. был пле­нён и рас­стре­лян имп. Мак­си­ми­ли­ан I Габс­бург. В 1916–17 в К. за­се­дал чрез­вы­чай­ный кон­гресс, вы­ра­бо­тав­ший кон­сти­ту­цию Мек­си­ки.

Совр. пла­ни­ров­ка го­ро­да с пе­ше­ход­ны­ми ули­ца­ми «ан­да­до­рес» (арх. И. М. Ка­сас) бы­ла раз­ра­бо­та­на в 18 в. В сти­ле ба­рок­ко по­строе­ны бо­га­тые двор­цы с при­чуд­ли­вы­ми (мно­го­ло­па­ст­ны­ми, фес­тон­ча­ты­ми и др.) очер­та­ния­ми арок га­ле­рей внутр. дво­ров (особ­няк Виль­яр-дель-Аги­ла, 1726–35, и др.), церк­ви с ко­лон­на­ми на зап. фа­са­дах и пыш­ным деко­ром в ин­терь­е­рах и при­мы­каю­щих дво­рах (Ла-Кон­гре­гась­он, 1674–80, арх. Х. де Ба­яс Дель­га­до; Сан-Фе­ли­пе-Не­ри, 1786–1804, с 1921 – со­бор), а так­же мо­на­сты­ри: Ла-Крус (1682), Сан-Фран­си­ско (16–17 вв., рас­ши­рен в 1727; ин­терь­еры со­бо­ра с по­тол­ка­ми в сти­ле му­де­хар на мно­го­ло­па­ст­ных ар­ках; ны­не Ре­гио­наль­ный му­зей), Сан­та-Ро­са (1699–1752, цер­ковь окон­че­на по про­ек­ту Ка­са­са; де­кор ин­терь­е­ра с мо­ти­ва­ми ро­ко­ко – ок. 1765–92; арк­бу­та­ны в ви­де во­лют – арх. Ф. Гу­ди­ньо; ку­пол и баш­ня в сти­ле клас­си­циз­ма – кон. 18 – нач. 19 вв., Ф. Э. Трес­гер­рас), Сан-Агу­стин (1731–1745, Ка­сас; клу­атр с фи­гур­ной резь­бой на га­ле­рее и фон­та­не; с 1988 Гор. му­зей ис­кусств), Сан­та-Кла­ра (1607–1777; цер­ковь – 1605–62, внутр. де­кор с мо­ти­ва­ми ро­ко­ко – ок. 1765–92, Гу­ди­ньо и Ка­сас; ку­пол и баш­ня – Трес­гер­рас). По про­ек­там Трес­гер­ра­са в сти­ле клас­си­циз­ма со­ору­же­ны ц. Сан­та-Те­ре­са (1803–07) и фон­тан Неп­ту­на в ви­де три­ум­фаль­ной ар­ки (1797; ус­та­нов­лен в 1802–07). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма – зда­ние АХ (1804), те­атр Рес­пуб­ли­ки. Ча­сов­ня имп. Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га. Па­мят­ник 100-ле­тия не­за­ви­си­мо­сти. Ста­рая часть К. вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ав­то­ном­ный ун-т К. (ос­но­ван в 1625, совр. ста­тус с 1959); кам­пу­сы Нац. ав­то­ном­но­го ун-та и Нац. по­ли­тех­нич. ин-та (оба – в Ме­хи­ко), Ин-та тех­но­ло­гии и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния Мон­тер­рея; неск. не­го­су­дарств. ву­зов. Ре­гио­наль­ный му­зей (1936), Гор. му­зей (1997). На ста­дио­не «Кор­ре­хи­до­ра» (58 тыс. мест) в 1986 про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу.

Круп­ный эко­но­мич. центр Мек­си­ки. По объ­ё­му ВРП на ду­шу на­се­ле­ния (св. 14,7 тыс. долл., 2007) за­ни­ма­ет 4-е ме­сто сре­ди го­ро­дов стра­ны. Важ­ный фак­тор раз­ви­тия К. – при­ток ми­гран­тов из со­сед­них го­ро­дов и шта­тов (на­чал­ся в 1970-е гг., за­мет­но уси­лил­ся к нач. 2000-х гг.). К. вхо­дит в чис­ло го­ро­дов с наи­бо­лее бла­го­при­ят­ны­ми ус­ло­вия­ми для раз­ви­тия биз­не­са (за­ни­ма­ет 5-е ме­сто сре­ди го­ро­дов Лат. Аме­ри­ки и 2-е ме­сто в стра­не по­сле Мон­тер­рея; 2007, оцен­ка). В нач. 21 в. в эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (ок. 63% за­ня­тых), в осн. тор­гов­ля и бан­ков­ское де­ло (в К. рас­по­ло­же­ны фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва мно­гих круп­ных мекс. и за­ру­беж­ных бан­ков и фи­нан­со­вых ком­па­ний). С кон. 1990-х гг. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (в 2007 го­род по­се­ти­ли бо­лее 1,1 млн. чел.) и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес (св. 60 гос­ти­ниц, 2002). В пром-сти за­ня­то ок. 33% ра­бо­таю­щих. Дей­ст­ву­ют мно­го­числ. про­из­водств. фи­лиа­лы круп­ных ев­роп., амер. и ази­ат. ком­па­ний. Ус­ко­рен­но­му раз­ви­тию пром. про­из-ва в 1960–1970-е гг. спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­ние в пре­де­лах гор. аг­ло­ме­ра­ции ин­ду­ст­ри­аль­ных зон «Zona Industrial Benito Juares», «Parque Industrial Querétaro», «Parque Industrial Jurica» и «Parque La Mon­tana». Ве­ду­щие по­зи­ции при­над­ле­жат ма­ши­но­строе­нию и ме­тал­ло­об­ра­бот­ке (дей­ст­ву­ет ок. 700 про­филь­ных пред­при­ятий). Наи­бо­лее раз­ви­ты стан­ко­строе­ние (фре­зер­ные, рас­точ­ные, шли­фо­валь­ные стан­ки, штам­по­воч­ные прес­сы – ком­пания «Laycon Machinary»), про­из-во тех­но­ло­гич. обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой пром-сти (ма­ши­ны для сор­ти­ров­ки, упа­ков­ки, до­зи­ров­ки сы­пу­чих и др. про­дук­тов – фир­ма «MexiMaq»), хи­мич. ин­ду­ст­рии (тех­но­ло­гич. ли­нии, при­бо­ры для кон­тро­ля за за­гряз­не­ни­ем и др. – ком­па­ния «Grupo Avante»), тек­стиль­но­го про­из-ва («Casa Diaz de Má­quinas de Coser», «Maquinas de Coser Thomas»). Тра­ди­ци­он­но важ­ное ме­сто при­над­ле­жит вы­пус­ку разл. ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для аг­ро­про­мыш­лен­но­го сек­то­ра, в т. ч. трак­то­ров и др. с.-х. тех­ни­ки («AGCO de México, S. de R. L. de C. V.» – тех­ни­ка под тор­го­вой мар­кой «Massey Ferguson»), обо­ру­до­ва­ния для жи­вот­но­вод­ст­ва (до­иль­ные ап­па­ра­ты и др. – «Servi­matic»), сис­тем оро­ше­ния («Suvatuc»), ма­шин для вне­се­ния ми­нер. удоб­ре­ний. Про­из-во бы­то­вой тех­ни­ки (за­вод ком­па­нии «DAEWOO Electronics»; сбо­роч­ный за­вод «Sam­sung Electronics»), пром. фильт­ров («Filtros y Servicios de Mexico S. A. de C. V.»). Про­из-во и ус­та­нов­ка сис­тем ли­ний элек­тро­пе­ре­да­чи, в т. ч. уз­лов для вы­со­ко­вольт­ных ли­ний – ком­па­ния TECSA («Tecnica Electromecani­ca Central S. A. de C. V.»). В 2008 офи­ци­аль­но от­кры­то пред­при­ятие ка­над. ком­па­нии «Bombardier» по вы­пус­ку ком­плек­тую­щих и уз­лов для са­мо­лё­тов Q400 и Challenger 850. В К. рас­по­ло­же­на мекс. штаб-квар­ти­ра франц. ком­па­нии «Mi­che­lin»; с 2002 в пром. зо­не «Zona Industrial Benito Juares» дей­ст­ву­ет за­вод ком­па­нии по про­из-ву ав­то­мо­биль­ных шин. Име­ет­ся неск. пред­при­ятий хи­мич. ин­ду­ст­рии, вы­пус­каю­щих про­дук­цию на ос­но­ве по­ли­эти­ле­на (Gru­po Cuadro S. A. de C. V.), по­су­ду из пла­сти­ка (TRICORP S. A. de C. V.) и др. Раз­ви­та пи­ще­вая пром-сть (в т. ч. вы­пуск про­дук­ции под тор­го­вы­ми мар­ка­ми «Kellogg’s», «Nestle», «Gerber», «Pil­grim’s Pride»); зна­чит. про­из-во кон­ди­тер­ских из­де­лий. К. – центр круп­но­го аг­ро­про­мыш­лен­но­го рай­она (хлоп­чат­ник, зер­но­вые, круп­ный ро­га­тый скот и др.); «Rancho Cap­ri­cho» – один из ли­де­ров по про­из-ву и пе­ре­ра­бот­ке про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва (в осн. сви­но­вод­ст­ва).

Близ К. – пи­ра­ми­да в Кор­ре­хи­до­ре (Эль-Пу­эб­ли­то, 2-я пол. 1-го тыс.), мон. Сан-Паб­ло в Юрирь­я­пун­да­ро (1550–66, ар­хи­тек­то­ры Д. де Ча­вес, П. дель То­ро; цер­ковь кре­по­ст­но­го ти­па со звезд­ча­ты­ми сво­да­ми в ап­си­де и тран­сеп­те; пор­тал в сти­ле пла­те­ре­ско – 1566; фре­ски 16 в.). В рай­оне К. – до­бы­ча по­ли­ме­тал­ли­че­ских руд.

Иллюстрация:

Ке­ре­та­ро. Со­бор Сан-Фе­ли­пе-Не­ри. 1786-1804 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)