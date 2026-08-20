КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович

Российский политический деятель, председатель Временного правительства в июле-октябре 1917 г.

В 1904 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. Член комитета помощи жертвам «Кровавого воскресенья». Защищал в суде членов партии Дашнакцутюн (1912), депутатов Государственной думы – большевиков (1915), выступал в защиту М. Бейлиса . Масон, член Великого востока народов России. Отличный оратор, его речи отличались театральностью. Близок к эсерам. В 1912 г. был избран депутатом Государственной думы, входил во фракцию трудовико, с 1915 г. – председатель фракции. Возглавлял парламентское расследование Ленского расстрела 1912 г. Резко критиковал самодержавный режим. В 1917 г. стал одним из лидеров Февральской революции , вошел во Временный комитет Государственной думы , исполком Петроградского совета, Временное правительство (министр юстиции, с 5 мая также военный министр). Провел политическую и частичную уголовную амнистию, подготовил важнейшие решения правительства по расширению гражданских прав. Вступил в партию эсеров. Инициатор июньского наступления 1917 г. После июльского кризиса 8 июля возглавил Временное правительство. С 30 августа – Верховный главнокомандующий. В сентябре также возглавлял Директорию. Выступал за укрепление государственной власти против большевиков, за сохранение демократии против сторонников военной диктатуры. Участвовал в подавлении выступления Корнилова. Маневрируя между разными силами, потерял поддержку даже собственной партии, так как лидеры эсеров считали его слишком авторитарным. Во время Октябрьского переворота 25 октября покинул Зимний дворец и направился к войскам, чтобы вернуться с ними в Петроград. Нашел поддержку в войсках П. Краснова. Но выступление Керенского-Краснова кончилось неудачей 31 октября, и Керенскому пришлось бежать. Депутат Учредительного собрания, но не принимал участие в его работе из-за угрозы ареста. Взаимодействовал с Союзом возрождения России. В июне 1918 г. покинул Россию. Жил в Германии, Франции, с 1940 г. в США. Руководил эмигрантской организацией Административный центр, собиравшей средства для борьбы с большевизмом. В 1921 г. – один из организаторов Съезда членов Учредительного собрания, член избранного им комитета. В 1922-1932 гг. редактировал газету «Дни», выступал с демократических позиций. В 1949 г. был одним из организаторов «Лиги борьбы за свободу», выступавшей с лево-демократических позиций.

Сочинения:

Прелюдия к большевизму. М., 2006.

Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993

Русская революция. 1917. – М., 2005.

Автор статьи: Шубин А.В.